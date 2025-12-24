Bull Attack in Raebareli: रायबरेली में घर के सामने खेली रही बच्ची पर सांड ने किया हमला, बाल बाल बची मासूम की जान: VIDEO

The bull attacked the little girl (Credit-@NiwanTimesInd)

Bull Attack in Raebareli: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के रायबरेली (Raebareli) जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है.महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र (Maharajganj Police Station Area) में सड़क के किनारे खेल रही एक मासूम बच्ची पर अचानक एक सांड ने हमला कर दिया. यह पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रही हैजानकारी के मुताबिक, घटना एक छोटे कस्बे की है. बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी एक हिंसक सांड (Aggressive Bull) अचानक वहां पहुंचा और उस पर झपट पड़ा.

सांड ने अपने सींगों (Horns) से बच्ची को धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @NiwanTimesInd नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bull Attack: आवारा सांड ने किया बुजुर्ग पर हमला, सींगों से उठाकर फेंका, हमले में हुई मौत, राजस्थान के बालोतरा का वीडियो आया सामने; VIDEO

सांड ने किया बच्ची पर हमला

बाइक सवार की सूझबूझ से टली बड़ी अनहोनी

हमले के दौरान वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार (Bike Rider) ने हालात को तुरंत समझा और बिना देर किए बच्ची के पास पहुंचा. उसने अपनी बाइक से सांड को डराकर पीछे हटाया और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस साहसिक कदम (Brave Act) की वजह से बच्ची की जान बच सकी.

आवारा जानवरों पर फिर उठे सवाल

इस घटना के बाद सड़कों पर खुले घूम रहे आवारा पशुओं (Stray Animals) को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. बता दें की कई शहरों में आवारा मवेशियों के हमले में लोगों की जान भी जा चुकी है और कई लोग घायल भी हो चुके है.