Bull Attack: आवारा सांड ने किया बुजुर्ग पर हमला, सींगों से उठाकर फेंका, हमले में हुई मौत, राजस्थान के बालोतरा का वीडियो आया सामने; VIDEO

Bull Attack: मवेशियों (Cattle) के हमले में अब तक कई लोग घायल हो चुके है तो वही कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके है. ऐसी ही एक घटना राजस्थान (Rajasthan) से सामने आई है.जहांपर एक बुजुर्ग पर आवारा सांड (Stray Bull) ने हमला कर दिया. जिसके कारण इस बुजुर्ग की जान चली गई. ये घटना बालोतरा (Balotra) शहर से सामने आई है. इस हमले का वीडियो (Video) सामने आया है.जिसमें देख सकते है की बुजुर्ग जा रहे होते है और पीछे से सांड आता है और उन्हें सींगों से उठाकर फेंक देता है. इसके बाद बुजुर्ग जमीन पर गिर जाते है. इस हमले में वे सिर के बल गिर पड़े. इसके पास ही कुछ मजदुर खड़े थे, वे दौड़कर पहुंचे और आसपास के लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल (Hospital) पहुंचाया. लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
मृतक का नाम मोतीलाल अग्रवाल बताया जा रहा है. वे अपनी दूकान जा रहे थे. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम एक हैंडल से शेयर किया गया है.
शख्स पर सांड ने किया हमला
इलाकें में और परिजनों में फैला शोक
जानकारी के मुताबिक़ मोतीलाल अग्रवाल बालोतरा (Balotra) शहर में मिठाई की एक प्रसिद्ध दुकान चलाते थे. उनकी अचानक हुई मौत से व्यापारियों और स्थानीय समाज में गहरा शोक फैल गया. परिवार ने पुलिस (Police) में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है.
आवारा मवेशियों से लोग परेशान
बालोतरा शहर में आवारा सांड (Stray Bulls) और पशुओं का आतंक कोई नई बात नहीं है. स्थानीय लोगों के अनुसार, पहले भी कई घटनाओं में लोग जान गंवा चुके हैं और कई घायल हुए हैं. बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है. नागरिकों ने प्रशासन से तुरंत ठोस कदम उठाने की अपील की है.