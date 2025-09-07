Bull Attack: सड़क से जा रहे दादा और पोते पर आवारा सांडों ने किया हमला, सींगों से कुचला, दोनों हुए घायल, लखनऊ का VIDEO आया सामने

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: आवारा मवेशियों (Stray Cattle) के हमलों के कारण कई लोग घायल हो रहे है. आएं दिन सड़क पर लोगों पर छोटे छोटे बच्चों पर हमले की घटनाएं सामने आ रही है. ऐसा ही एक वीडियो (Video) लखनऊ (Lucknow) से सामने आया है. जहांपर सड़क पर अपने छोटे से पोते के साथ टहलने निकलने एक शख्स पर आवारा सांडों (Stray Bulls) ने हमला कर दिया. इस दौरान सांडों ने सींगों से दोनों को कुचला. इस हमले में पोता और दादा दोनों घायल हो गए है. ये घटना लखनऊ के खजुहा से सामने आई है. शख्स का नाम विजय रस्तोगी बताया जा रहा है. वे अपने पोते के साथ टहलने के लिए निकले थे और इसी दौरान सड़क पर खड़े सांडों ने उनपर हमला कर दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है.
इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @bstvlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bull Attack in Lakhimpur Kheri: राजापुर बाजार में आवारा सांड से कुचले जाने से बुजुर्ग की मौत, सीसीटीवी वीडियो सामने आया
सांडों ने किया दो लोगों पर हमला
लखनऊ
➡खजुहा में आवारा सांडों का आतंक
➡विजय रस्तोगी, उनके पोते पर सांडों का हमला
➡सांडों के हमले में दादा और पोते हुए घायल
➡नगर निगम जोन-2 क्षेत्र के खजुहा का मामला#Lucknow #Breakingnews pic.twitter.com/vCV0g09B5O
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) September 7, 2025
बाल बाल बची जान
वीडियो (Video) में देख सकते है की शख्स और उनके पोते के पीछे सांड हमला (Attack) करने के लिए दौड़ता है और वे इससे बचने की कोशिश में नीचे गिर जाते है और इसके बाद ये शख्स पर सींगों से हमला करता है और इसके बाद और एक सांड आता है और उनपर हमला करता है. चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग दौड़ते है और वहां से सांडों को भगाते है. इसके बाद घायल शख्स उठकर खड़ा होता है. बताया जा रहा है की दोनों को हॉस्पिटल (Hospital) में एडमिट करवाया गया है और दोनों का वहां इलाज चल रहा है.
सड़कों पर आवारा मवेशियों के बढ़ने से हमलों का खतरा बढ़ा
बता दें की लखनऊ ही नहीं ज्यादातर शहरों में आवारा मवेशी सड़कों पर ही घूमते है. जिसके कारण आएं दिन लोगों पर हमले बढ़ने लगे है. नगर निगम (Municipal Corporation) की लापरवाही और आवारा मवेशियों को न पकड़ने के कारण और इनके मालिकों पर कार्रवाई न करने के कारण नागरिकों का भी रोष इनपर है.