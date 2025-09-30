Complaint to PMO: जाने कैसे दर्ज करें पीएमओ में शिकायत, सरकारी कामों की लापरवाही हो या भ्रष्टाचार, होगी सीधी सुनवाई

Complain Directly To Prime Minister Narendra Modi

Complaint to Prime Minister: अक्सर लोग कहते हैं, की ‘सरकारी काम चार दिन नहीं, बल्कि चार महीने में पूरे होते हैं.’ यह बात आम आदमी के अनुभव से भी मेल खाती है, क्योंकि कई सरकारी दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारी समय पर काम नहीं करते, टालमटोल करते हैं और बिना रिश्वत लिए फाइल आगे नहीं बढ़ाते है. ऐसे हालात में आम जनता परेशान होकर दफ्तरों के चक्कर लगाती रहती है, लेकिन काम फिर भी अटक जाता है.

पीएमओ में शिकायत दर्ज करने की सुविधा

जनता की इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए अब आम नागरिक सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ इसी उद्देश्य को मजबूत करता है, ताकि लोगों को उनका अधिकार मिल सके और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके. यदि किसी सरकारी काम में जानबूझकर देरी की जा रही है या फिर रिश्वत की मांग की जा रही है, तो आप बिना किसी झिझक पीएमओ से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने नागरिकों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए दो सुविधाएं प्रदान की हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन.

ऑनलाइन माध्यम से आप पीएमओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और उससे जुड़े दस्तावेज़ भी अपलोड कर सकते हैं. वहीं, ऑफलाइन माध्यम से आप लिखित रूप में शिकायत पत्र भेजकर अपनी समस्या पीएमओ तक पहुँचा सकते हैं. इन दोनों ही तरीकों से आम नागरिकों को न सिर्फ अपनी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार मिलता है, बल्कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ सीधी कार्रवाई का अवसर भी उपलब्ध होता है.

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का तरीका

सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट pmindia.gov.in/hi पर जाएं.

अब होमपेज पर ‘प्रधानमंत्री से संपर्क करें’ (Communicate with the Prime Minister) विकल्प पर क्लिक करें.

इसके बाद ‘प्रधानमंत्री को लिखें’ (Write to the Prime Minister) पर क्लिक करें.

इस पर क्लिक करते ही सीपीग्राम्स (CPGRAMS) का पेज आपके सामने खुल जाएगा.

यहाँ आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और उससे संबंधित दस्तावेज़ भी अपलोड कर सकते हैं.

शिकायत दर्ज होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसके आधार पर आप अपनी शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं.

शिकायत की स्थिति जानने के लिए pgportal.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा.

ऑफलाइन तरीके से शिकायत दर्ज करने की सुविधा

अगर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में असुविधा महसूस करते हैं, तो लिखित रूप से भी अपनी समस्या प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँचा सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ एक साधारण शिकायत पत्र तैयार करना होगा और उसे नीचे दिए गए पते या माध्यमों से भेजना होगा:

पता: प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली – पिन कोड 110011

फैक्स नंबर: 011-23016857

आप अपनी शिकायत डाक, निजी कुरियर या सीधे पीएमओ स्थित शिकायत पेटी में डालकर भी दर्ज करा सकते हैं. इस तरह ऑफलाइन माध्यम से भी नागरिक अपनी शिकायत या समस्या को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँचा सकते हैं और उसका निवारण पा सकते हैं.

शिकायत की प्रक्रिया

ऑनलाइन या ऑफलाइन दर्ज की गई शिकायतों को प्रधानमंत्री कार्यालय की विशेष टीम देखती है. यह टीम शिकायत की जांच करती है, और ज़रूरत पड़ने पर संबंधित मंत्रालय, विभाग या राज्य सरकार से संपर्क करती है. अगर शिकायत वाकई कार्रवाई योग्य पाई जाती है, तो उसे सीपीग्राम्स सिस्टम के माध्यम से संबंधित विभाग को भेज दिया जाता है, ताकि समय पर समाधान हो सके.

इस प्रक्रिया के जरिए आम नागरिक अपनी बात सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँचा सकते हैं. और सरकारी कामकाज में हो रही लापरवाही या भ्रष्टाचार से राहत पा सकते हैं. यह सुविधा आम जनता के लिए बेहद उपयोगी है, क्योंकि अब किसी भी समस्या या भ्रष्टाचार की शिकायत न सिर्फ पीएमओ तक पहुँचाई जा सकती है, बल्कि उसका रिकॉर्ड और स्टेटस भी ट्रैक किया जा सकता है.