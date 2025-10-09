कैब वाले को UPI कर पछताई गुड़गांव की महिला, कहा- ड्राइवर के मैसेज से हो गई परेशान, शेयर किया अपना बुरा एक्सपीरियंस

Representational Image | Unsplash

शहरों पर ऐप-आधारित ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जैसे Ola, Uber, inDrive और Rapido का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. ये सेवाएं लोगों के लिए यात्रा को आसान बनाती हैं, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा खतरा भी सामने आ रहा है, महिलाओं की सुरक्षा. सुरक्षा फीचर्स जैसे इमरजेंसी बटन, लाइव ट्रैकिंग और वेरिफाइड ड्राइवर डिटेल्स के बावजूद कई बार महिलाओं के साथ उत्पीड़न और डरावनी घटनाएं सामने आती रहती हैं. गुरुग्राम की एक महिला ने हाल ही में Reddit पर अपनी एक डरावनी कैब यात्रा का अनुभव शेयर किया. महिला ने बताया कि एक कैब ड्राइवर, जो पहले तो बहुत अच्छा और मददगार लग रहा था, बाद में उसे परेशान करने लगा.

महिला ने लिखा, “मैंने गुरुग्राम में एक कैब ली. ड्राइवर अच्छा लग रहा था और रास्ते में जाम होने पर उसने दूसरा रास्ता चुना. मैंने ऐप पर ही पेमेंट कर दी. घर पहुंचने के बाद मुझे लगा कि उसने अच्छा व्यवहार किया, तो मैंने 100 रुपये UPI के जरिए उसे टिप के रूप में भेज दिए. लेकिन उसने वो पैसे तुरंत वापस कर दिए और इसके बाद परेशान करना शुरू कर दिया.”

व्हाट्सऐप और UPI पर लगातार मैसेज

महिला ने बताया कि थोड़ी देर बाद उसे व्हाट्सऐप पर उस ड्राइवर के मैसेज आने लगे. उसने तुरंत उसका नंबर ब्लॉक कर दिया. महिला ने लिखा. “ड्राइवर ने मेरा नंबर Paytm UPI ID से लिया था, जिसे अब मैंने बदल दिया है. ब्लॉक करने के बाद भी उसने Paytm पर मुझसे संपर्क करने की कोशिश की. यह बहुत डरावना था क्योंकि उसने मुझे घर के पास ही छोड़ा था.”

महिला ने शेयर किया डरावना अनुभव

सोशल मीडिया पर लोगों ने दी सलाह

महिला के इस अनुभव पर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, “लड़कियों को आखिर जीने क्यों नहीं देती ये दुनिया?” वहीं दूसरे ने सलाह दी, “सभी UPI ID बदल दें.” एक अन्य ने कहा, “ड्राइवर की शिकायत कंपनी से जरूर करें.”

कई लोगों ने इस बात पर चिंता जताई कि ऐप-बेस्ड कैब सेवाएं महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित हैं. कुछ ने सुझाव दिया कि हमेशा इन ऐप्स पर ही ऑनलाइन पेमेंट करें ताकि पर्सनल डिटेल्स ड्राइवर को न मिलें.