Lucknow: लखनऊ में ओला सर्विस सेंटर के कर्मचारियों की दादागिरी! कस्टमर के साथ की मारपीट, दौड़ा-दौड़ाकर पीटा: VIDEO

Lucknow News: ओला स्कूटर सर्विस सेंटरों (Ola Service Center) में कई लापरवाही की घटनाएं सामने आती है. लेकिन अब लखनऊ से एक ऐसी घटना सामने आई है. जिसके कारण लोगों में रोष फैल गया है.यहांपर एक ग्राहक और उनके बेटे के साथ ओला कर्मचारियों ने जमकर मारपीट की. ये घटना लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र में स्थित ओला सर्विस सेंटर की बताई जा रही है. इस मारपीट (Beating) का वीडियो सामने आया है. जहांपर ग्राहक के साथ सड़क पर ओला कर्मचारी मारपीट कर रहे है और जब बेटे ने वीडियो बनाना शुरू किया तो उसके पीछे भी ये लोग दौड़े और गालीगलौज करते हुए उसके साथ भी मारपीट की और उसका फोन छीन लिया.
ग्राहक के साथ मारपीट
सर्विस में देरी से बढ़ा तनाव
जानकारी के मुताबिक़ पीड़ित मनोज श्रीवास्तव कई दिनों से अपनी ओला स्कूटर की खराबी को लेकर सेंटर के चक्कर काट रहे थे. शिकायत का समाधान न होने के कारण वह अपने बेटे हर्ष के साथ फिर से सर्विस सेंटर पहुंचे. हर्ष ने कर्मचारियों से वाहन की स्थिति जाननी चाही, लेकिन स्पष्ट जवाब न मिलने पर उसने सुपरवाइज़र का नंबर मांगा. इसी बात पर एक कर्मचारी भड़क गया और विवाद शुरू हो गया.विवाद बढ़ते ही कर्मचारी ने अपने साथ काम करने वाले अन्य युवकों को बुला लिया.आरोप है कि सभी ने मिलकर पीड़ित मनोज को जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटा.वीडियो में देखा जा सकता है कि कई कर्मचारी घेरकर लगातार वार कर रहे हैं और आसपास खड़े लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं.जब हर्ष ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाना शुरू किया, तो कर्मचारियों ने उसे भी दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि वे करीब 200 मीटर तक उसके पीछे भागे और फोन छीनकर वीडियो (Video) डिलीट करना चाह रहे थे.
पीड़ित ने दर्ज करवाई शिकायत
डरे हुए हर्ष ने किसी तरह वहां से भागकर सीधे गुडंबा थाने पहुंचकर पुलिस (Police) को घटना की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया.मामले की जांच वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर जारी है.