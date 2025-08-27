Ganesh Chaturthi 2025: गणेशोत्सव पर पुणेवासियों को बड़ी राहत, हर 3 मिनट में चलेगी METRO; दर्शन के लिए आसानी से पहुंच सकेंगे गणेश पंडाल

Ganesh Chaturthi 2025: मुंबई सहित पुणे (Pune) में गणेशोत्सव की धूम आज से शुरू होने वाली है. गणेशोत्सव के दौरान पुणे में शहर के मध्य क्षेत्रों में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MahaMetro) ने स्वारगेट से जिला न्यायालय के बीच हर तीन मिनट में मेट्रो सेवा चलाने का फैसला किया हैं. इस पहल से कसबा पेठ और मंडई जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.
पुणे का गणेशोत्सव विदेशों में भी फेमस
पुणे का गणेशोत्सव केवल महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है. हजारों श्रद्धालु और पर्यटक विभिन्न गणपति मंडलों के दर्शन के लिए शहर में आते हैं. इस वर्ष पहली बार जिला न्यायालय से स्वारगेट मार्ग पर गणेशोत्सव के दौरान मेट्रो सेवा शुरू की जा रही है. यह भी पढ़े: Mumbai Metro Time Change: गणेशोत्सव पर मुंबईवासियों को MMRDA का तोहफ़ा; घाटकोपर से वर्सोवा के बीच रात 1 बजे तक चलेगी मेट्रो
रूट में ये आएंगे स्टेशन
इस मार्ग पर कसबा पेठ, मंडई और स्वारगेट मेट्रो स्टेशन चालू हो चुके हैं, जो प्रमुख गणपति मंडलों के नजदीक हैं. इससे यात्रियों को भीड़ से बचते हुए मेट्रो के माध्यम से सुविधाजनक यात्रा करने और उत्सव का आनंद लेने का अवसर मिलेगा.
रात 2 बजे तक चलेगी मेट्रो सेवा
चूंकि दर्शनार्थी देर रात तक (रात 12 बजे के बाद तक) पंडालों में जाते हैं, महामेट्रो ने रात 2 बजे तक मेट्रो सेवा जारी रखने का निर्णय लिया है. एक मेट्रो ट्रेन में कम से कम 900 यात्रियों की क्षमता है. हर तीन मिनट में मंडई से स्वारगेट या जिला न्यायालय स्टेशन के लिए मेट्रो उपलब्ध होगी, जिससे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा.
महामेट्रो का सुझाव: अलग-अलग स्टेशन पर चढ़ें-उतरें
महामेट्रो ने सुझाव दिया है कि दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु कसबा पेठ मेट्रो स्टेशन पर उतरें और दर्शन के बाद मंडई स्टेशन से वापसी करें. इससे एक ही स्टेशन पर भीड़ नहीं होगी. वहीं, वनवडी से रामवाड़ी मार्ग पर यात्रा कर रहे यात्री पुणे महानगरपालिका मेट्रो स्टेशन पर उतरकर भी प्रमुख गणपति मंडलों के दर्शन कर सकते हैं.
महामेट्रो के प्रबंध निदेशक की प्रतिक्रिया
महामेट्रो के प्रबंध निदेशक श्रावण हर्डीकर ने बताया,“कसबा पेठ और मंडई मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ कम करने के लिए, जिला न्यायालय से स्वारगेट मार्ग पर हर तीन मिनट में मेट्रो चलाने की योजना बनाई गई है. इसके लिए बीते दो दिनों से टेस्टिंग की जा रही है.