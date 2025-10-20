Pune: अब बस और मेट्रो के लिए नहीं लेना होगा अलग अलग टिकट, 'वन पुणे कार्ड' से दोनों में सफर कर पाएंगे यात्री

Credit-(wikimedia commons)

पुणे, महाराष्ट्र: पुणे (Pune) के साथ साथ पिंपरी चिंचवड (Pimpri Chinchwad) में लोगों का बस का और मेट्रो ट्रेन का सफर अब आसान होनेवाला है. स्मार्ट सिटी योजना के तहत अब एक ही कार्ड से लोग मेट्रो ट्रेन और पीएमपीएमएल की बस में सफर कर सकेंगे. स्मार्ट सिटी योजना के तहत 'वन पुणे कार्ड (One Pune Card) नाम की एक नई सुविधा शुरू की जा रही है.इस कार्ड की मदद से यात्री मेट्रो और पीएमपीएमएल बस दोनों में एक ही कार्ड से यात्रा कर सकेंगे. इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी.यह सुविधा केवल पुणे शहर तक सीमित नहीं रहेगी.

पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (PMRDA) के तहत आने वाले क्षेत्रों के यात्रियों को भी इसका फायदा मिलेगा. 'वन पुणे कार्ड' से लोग पुणे मेट्रो, हिंजवड़ी-शिवाजीनगर मेट्रो और पीएमपीएमएल बस में आसानी से सफर कर पाएंगे.

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई पहल

सरकार का उद्देश्य शहरवासियों को एकीकृत और आधुनिक परिवहन सेवा प्रदान करना है. योजना के पहले चरण में यह कार्ड पुणे मेट्रो (Pune Metro) फेज -1 और पीएमपीएमएल (PMPML) बस सेवा के लिए लागू किया जाएगा. बाद के चरणों में इसका उपयोग पार्किंग, सार्वजनिक साइकिल सेवा, सार्वजनिक शौचालय और छोटे लेनदेन के लिए भी किया जा सकेगा.

टिकट या पास रखने की परेशानी होगी खत्म

'वन पुणे कार्ड' के आने से यात्रियों को हर सेवा के लिए अलग टिकट या पास रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मेट्रो (Metro), पीएमपीएमएल और पीएमआरडीए,इन तीनों संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से यह प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है,इस नई व्यवस्था से लोगों का सफर न केवल सुविधाजनक होगा, बल्कि समय की भी बचत होगी. यात्रियों को लंबी लाइनों या अलग-अलग टिकट काउंटर पर समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा.यह कार्ड डिजिटल और कैशलेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

जल्द सभी के लिए उपलब्ध होगी सुविधा

'वन पुणे कार्ड' आने वाले कुछ महीनों में आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लागू होने के बाद पुणे में सार्वजनिक परिवहन (Public Transportation) और भी सहज, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनने की उम्मीद है.