Pune Metro Update: पुणे में मेट्रो का काम जोरो पर, भोसरी में निर्माण के चलते ब्रिज तोड़ा जाएगा, उसकी जगह बनेगा तीन मंजिला फ्लाईओवर

(Photo Credits WC)

Pune Metro Update: मुंबई के बाद अब पुणे में भी मेट्रो का विस्तार तेज़ी से हो रहा है. इसी कड़ी में भोसरी में मेट्रो के निर्माण कार्य के चलते मौजूदा चार-लेन पुल को तोड़ा जाएगा. उसकी जगह पर एक भव्य तीन मंजिला उड़ानपुल (फ्लाईओवर) बनाया जाएगा. इस नए फ्लाईओवर की पहली मंजिल पर छह-लेन सड़क, दूसरी मंजिल पर आठ-लेन सड़क और तीसरी मंजिल पर मेट्रो का मार्ग होगा.

अजित पवार ने योजना को दी हरी

पुणे में मेट्रो के इस विस्तार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और पुणे के पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) ने हरी झंडी दी है. रविवार को ‘महामेट्रो’ और ‘एमएसआईडीसी’ के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने यह फैसला लिया। इस दौरान रामवाड़ी से वाघोली (विठ्ठलवाड़ी) मेट्रो मार्ग को अहिल्यानगर महामार्ग से जोड़ने पर भी चर्चा हुई. यह भी पढ़े: Pune Metro Update: स्वतंत्रता दिवस पर पुणेवासियों के लिए खुशखबरी! अब पीक आवर्स में हर 6 मिनट में मिलेगी मेट्रो सेवा

विस्तारित मार्गों के लिए फंडिंग पर भी चर्चा

बैठक में मेट्रो के स्वीकृत और प्रस्तावित विस्तारित मार्गों के लिए आवश्यक अतिरिक्त धनराशि कैसे जुटाई जाए, इस पर विचार-विमर्श हुआ। अजित पवार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस पर अंतिम निर्णय मुंबई में होने वाली बैठक में लिया जाएगा.

अधिकारियों के साथ हुई मेट्रो विस्तार की समीक्षा बैठक

मेट्रो विस्तार कार्यों की बाधाओं और प्रगति की समीक्षा के लिए अजित पवार ने महामेट्रो, महाराष्ट्र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSIDC) और महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRDC) के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान मेट्रो के प्रबंध निदेशक अवण हर्डीकर ने पिंपरी-चिंचवड़ के भक्ति-शक्ति से चाकण तक प्रस्तावित मेट्रो मार्ग का प्रेजेंटेशन दिया. साथ ही रामवाड़ी से वाघोली, हडपसर से लोणी काळभोर और हडपसर से सासवड जैसे विस्तारित रूट्स पर भी चर्चा हुई.