Ganeshotsav In Pakistan: पाकिस्तान के कराची में गणपति बप्पा की जय-जयकार, यहां रहने वाले मराठों ने मनाया गणेशोत्सव (Watch Video)

पाकिस्तान में गणेशोत्सव (Photo Credits: X)

Ganeshotsav In Pakistan: गणेशोत्सव (Ganeshotsav) महाराष्ट्र (Maharashtra) के सबसे प्रिय त्योहारों में से एक है और इसे दुनिया भर में मनाया जाता है. जी हां, दुनिया के कई देशों में रहने वाले भारतीय विदेशी जमीन पर गणेशोत्सव के पर्व को धूमधाम से मनाते हैं और गणेशोत्सव से जुड़ी कई मनमोहक झलकियां भी हम देख चुके हैं. हालांकि, पाकिस्तान (Pakistan) में गणेशोत्सव मनाए जाने की उम्मीद कम ही है. वहीं एक इंस्टाग्राम डिजिटल क्रिएटर ने कराची (Karachi) में रहने वाले मराठों द्वारा देश में गणेश उत्सव मनाने के वीडियोज शेयर करके 'पाकिस्तान में मराठा' (Marathas in Pakistan) होने का दावा किया है. यह भी पढ़ें: Ganeshotsav in Scotland: स्कॉटलैंड में भारतीयों ने धूमधाम से मनाया गणेशोत्सव, पारंपरिक परिधान में सड़कों पर झूमते दखे भक्त (Watch Video)

पाकिस्तान में हिंदू और मराठा जनसंख्या जनगणना

साल 2023 की जनगणना के अनुसार, पाकिस्तान में लगभग 5.2 मिलियन हिंदू हैं, जिनमें से अधिकांश सिंध (8.8%) में हैं. मराठी भाषी आबादी, मुख्यतः कराची में, 500 से 3,000 तक है, जो 1947 से पहले के प्रवास और मराठा सैनिकों के कारण आई है.

पाकिस्तानी डिजिटल कंटेंट निर्माता अमर प्रकाश ने कराची में गणेश उत्सव को प्रदर्शित करके खूब सुर्खियां बटोरीं, जहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय महाराष्ट्र की तरह ही इस त्योहार को मनाने के लिए एकजुट होते हैं. इस वीडियो को देखकर इंटरनेट पर लोगों ने पाकिस्तान के हिंदू समुदाय के इस पवित्र त्योहार को उसकी सभी परंपराओं और उल्लास के साथ मनाने के समर्पण की प्रशंसा की.

एक वीडियो में कंटेंट क्रिएटर ने कैप्शन के साथ एक क्लिप साझा की, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के कराची में रहने वाले मराठी गणपति बप्पा की आरती कर रहे हैं. वीडियो में दिखाया गया कि कैसे कराची के निवासी खूबसूरती से सजाए गए गणेश पंडाल में पृष्ठभूमि में बज रहे ढोल-ताशा वाद्ययंत्रों के साथ गाते, जश्न मनाते और पारंपरिक आरती करते हुए एकजुट हुए, जहां सभी ने भारतीय पारंपरिक पोशाक पहनी थी. यह भी पढ़ें: Ganpati Visarjan In London: लंदन में दिखा गणपति विसर्जन का मनमोहक नजारा, हंसों ने बप्पा को कुछ इस तरह से दी विदाई (watch Video)

पाकिस्तान में गणपति बप्पा की जय-जयकार

View this post on Instagram A post shared by A M A R (@theamarparkash)

वहां गणेश विसर्जन यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ, जहां भगवान गणेश की मूर्ति को पूरे जोश और उत्साह के साथ विसर्जन के लिए ले जाया गया. भक्तगण 'गणपति बप्पा मोरया' के नारे लगाते और पारंपरिक ढोल की थाप पर नाचते नजर आए.

कराची में निकली गणपति बप्पा की विसर्जन यात्रा

View this post on Instagram A post shared by A M A R (@theamarparkash)

कराची से प्राप्त एक नए वीडियो में सार्वजनिक पंडाल में भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जहां लोग गणेश प्रतिमा को देखने के लिए कतार में खड़े हैं, साथ ही पास के मंच पर एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें लोग भगवान शिव, भगवान गणेश और देवी पार्वती के रूप में सजे हुए हैं.

पाकिस्तान में गणेशोत्सव की धूम

Ganesh Chaturthi in Pakistan. -No chaos to disrupt peace. -No slogans to provoke. -No vulgarity to offend. -No provocations to incite. That’s difference between Pakistan’s minority and India’s majority. pic.twitter.com/gh4CPrjX3g — هارون خان (@iamharunkhan) August 28, 2025

एक अलग वीडियो में पाकिस्तान में गणेश विसर्जन यात्रा की झलक दिखाई गई. तेज भक्ति संगीत और भक्तों के 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों के बीच, एक बड़ी भीड़ हिंदू प्रतीक नारंगी झंडे लिए साइकिलों पर जुलूस के साथ चल रही थी, जिसका नेतृत्व एक पुलिस वाहन कर रहा था.

गणपति बप्पा के विसर्जन में उमड़ा भक्तों का सैलाब

पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर गणेशोत्सव मनाए जाने पर नेटिजन्स हैरान रह गए और एकजुट होकर अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए उनका समर्थन किया.