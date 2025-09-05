Ganeshotsav in Scotland: स्कॉटलैंड में भारतीयों ने धूमधाम से मनाया गणेशोत्सव, पारंपरिक परिधान में सड़कों पर झूमते दखे भक्त (Watch Video)
Ganeshotsav in Scotland: स्कॉटलैंड (Scotland) में भारतीयों द्वारा गणेश उत्सव (Ganesh Festival) धूमधाम से मनाने का एक वायरल वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल (Viral Video) हो रहा है. वीडियो में पारंपरिक परिधान पहने और पारंपरिक ढोल की झंकार पर नाचते हुए भारतीयों का एक लंबा जुलूस दिखाया गया है. एक्स पर एक यूजर ने यह वीडियो पोस्ट करते हुए समुदाय की सड़कों पर त्योहार मनाने की आलोचना की, क्योंकि इससे दूसरों की दिनचर्या बाधित हो सकती है. हालांकि, कुछ यूजर्स समुदाय के समर्थन में भी आए हैं और उन्होंने सकारात्मक टिप्पणियां भी की हैं.

गणेश चतुर्थी के लिए स्कॉटलैंड मुंबई में तब्दील हो गया, इस संदेश के साथ एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वीडियो में स्कॉटलैंड में युवा भारतीयों के खिले हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जो सांस्कृतिक रूप से गणेश उत्सव मना रहे हैं. लोगों को सांस्कृतिक महाराष्ट्रीयन परिधानों में सजे देखा जा सकता है और पारंपरिक ढोल बजते सुने जा सकते हैं. सैकड़ों लोगों का जुलूस भी देखा जा सकता है.

वीडियो को @SriramMadras ने X पर शेयर किया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- स्कॉटलैंड में गणेश उत्सव. मंदिरों या घर पर जश्न मनाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसे सड़कों पर ले जाना सही नहीं है. विदेश में रहने वाला हर भारतीय भारत का ब्रांड एंबेसडर है और हमें सांस्कृतिक सीमाओं का सम्मान करना चाहिए और अपनी परंपराओं को दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए. यह भी पढ़ें: Ganpati Visarjan In London: लंदन में दिखा गणपति विसर्जन का मनमोहक नजारा, हंसों ने बप्पा को कुछ इस तरह से दी विदाई (watch Video)

हालांकि इस पोस्ट ने नैतिकता और विदेशों में ऐसे उत्सव मनाए जाने चाहिए या नहीं, इस पर बहस छेड़ दी है, लेकिन नेटिजन्स वायरल क्लिप में सिर्फ भारतीय का समर्थन कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- सच कहूं तो मुझे लगता है कि दुनिया भर में भारतीय त्योहारों का सभी लोग आनंद लेते हैं, वे जीवंत, समावेशी होते हैं और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और माहौल लेकर आते हैं. मैंने कभी किसी को इससे कोई समस्या होते नहीं देखा. यहां समावेशिता ही मुख्य है.

वहीं एक अन्य ने लिखा है- शहर ने इस आयोजन के लिए अनुमति दी होगी. यह संस्कृति का उत्सव है. अन्य संस्कृतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया. शुभ आयोजन. समस्या क्या है? एक अन्य उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की कि स्कॉटलैंड में, विशेष रूप से ग्लासगो जॉर्ज स्क्वायर में, हर हफ्ते फिलिस्तीनी विरोध प्रदर्शन होते हैं, कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती. ये जुलूस उचित अनुमति और समय सीमा के साथ निकाले जाते हैं. मुझे कोई समस्या नहीं दिखती जब तक कि वे देश के कानून का उल्लंघन न करें.