Ganesh Utsav 2025: महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को राज्य महोत्सव का दर्जा, योगेश कदम ने बताई सीएम फडणवीस के साथ बैठक में क्या हुई बात

मुंबई, 13 अगस्त : महाराष्ट्र के गृह राज्यमंत्री योगेश कदम ने बुधवार को गणेश चतुर्थी को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई बैठक, मीट बिक्री पर प्रतिबंध और इंडिया गठबंधन के धरना प्रदर्शन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी. योगेश कदम ने आईएएनएस के साथ खास बातचीत में बताया कि इस बार सरकार ने गणेश उत्सव को राज्य महोत्सव घोषित किया है. उन्होंने कहा कि इस पर्व का हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व है और इसे पूरे महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई और पुणे जैसे क्षेत्रों में, बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है.

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने राज्य महोत्सव उत्सव घोषित किया है, मतलब महाराष्ट्र में जो गणेश उत्सव मनाया जाएगा, वह राज्य महोत्सव के तौर पर मनाया जाएगा. मेरे ख्याल से हिंदू संस्कृति में गणेश उत्सव का एक अलग से महत्व है. मुंबई, पुणे जैसे इलाकों को देखते हुए गणेश चतुर्थी के मौके पर लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर जो भी सावधानियां लेनी हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री के साथ बैठक थी. इसके साथ ही गणेश मंडल और मूर्तिकारों के सवालों को रखा गया. महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई है. उम्मीद है कि इस साल भी नहीं होगी." यह भी पढ़ें : राहुल गांधी की ‘जान को खतरा’ वाला दावा निकला झूठ, खुद कांग्रेस को देनी पड़ गई सफाई

उन्होंने कहा, "पुलिस और जो भी मंडल हैं, उनके बीच में तालमेल बढ़िया होना चाहिए. पुलिस को कार्रवाई पर ज्यादा ध्यान न देकर कोऑर्डिनेशन पर ज्यादा ध्यान देने को कहा गया है. अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तो जो भी छोटी-मोटी घटनाएं होती हैं, उन्हें टाला जा सकता है. क्राउड मैनेजमेंट जरूरी है. आज तक जिस तरीके से मैनेज किया गया है, इस साल भी उसी तरीके से मैनेज किया जाएगा."

उन्होंने यह भी कहा, "पुलिस के साथ मेरी मीटिंग की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री पहले ही मीटिंग कर चुके हैं. जो भी निर्देश दिए हैं, उनको लागू किया जा रहा है कि नहीं, मैं इसके लिए ध्यान रखूंगा." स्वतंत्रता दिवस पर कुछ जगहों पर मीट बिक्री पर रोक के आदेश को लेकर कदम ने कहा, "हमारी सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी." इंडिया गठबंधन द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ एसआईआर मुद्दे पर किए गए धरने पर मंत्री ने कहा, "जो भी वोट फेक नैरेटिव के जरिए लिए थे, वो खत्म हो गया. मेरे ख्याल से आगे के जो कॉर्पोरेशन के चुनाव आ रहे हैं, उसकी हार उनको दिख रही है. उसका जवाब वह अभी से तैयार करना चाहते हैं."