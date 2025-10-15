Free Wi-Fi on Aqua Line Metro: अब एक्वा लाइन पर टिकट बुकिंग होगा और आसान, मेट्रो स्टेशनों पर मिलेगा फ्री वाई-फाई

सभी एक्वा लाइन मेट्रो स्टेशन पर फ्री वाई फाई सेवा शुरू (Photo: X|@mid_day)

Free Wi-Fi on Aqua Line Metro: मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) ने यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने और डिजिटल टिकट बुकिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुंबई मेट्रो लाइन 3 (एक्वा लाइन) के सभी स्टेशनों पर मुफ्त वाई-फाई कनेक्टिविटी शुरू की है. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के अंदर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता, इसलिए यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वाई-फाई सुविधा मेट्रो लाइन 3 के हर स्टेशन के कॉन्कोर्स (टिकटिंग) लेवल पर उपलब्ध है, और इसे विशेष रूप से MetroConnect3 मोबाइल ऐप के ज़रिए निर्बाध टिकट बुकिंग सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है. यह भी पढ़ें: मुंबई को जल्द मिलेगी दो नई मेट्रो लाइनों की सौगात, दिसंबर तक शुरू हो सकती हैं मेट्रो 4 और 9

मुंबई मेट्रो लाइन 3 के फेज़ 2 के पहले दिन यात्रियों ने होने वाली समस्याओं की रिपोर्ट की थी, जिसमें सबसे प्रमुख चुनौती मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की खराब स्थिति थी. इसके जवाब में मंगलवार को MMRC ने यात्रियों के लिए मेट्रो लाइन 3 स्टेशनों पर मुफ्त वाई-फाई सेवाओं के उपयोग की प्रक्रिया को लेकर चरण-दर-चरण निर्देश साझा किए.

MetroConnect3 से फ्री Wi-Fi कनेक्ट करें – जानिए कैसे

ऐप डाउनलोड करें और लॉग इन करें

अपने डिवाइस पर MetroConnect3 ऐप इंस्टॉल करें और स्टेशन में प्रवेश करने से पहले लॉग इन कर लें.

अपने मोबाइल की Wi-Fi सेटिंग्स में जाएं और उपलब्ध नेटवर्क में से "MetroConnect3" नेटवर्क चुनें.

ऐप खोलें, प्रोफ़ाइल सेक्शन में जाएं और "वाई-फाई से कनेक्ट करें" ऑप्शन पर टैप करें. इससे आपको मुफ्त इंटरनेट एक्सेस मिलेगा, जो फिलहाल टिकट बुकिंग तक सीमित है.

MMRC ने व्हाट्सएप पर टिकट बुकिंग सिस्टम की शुरुआत की

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक व्हाट्सएप पर टिकट बुकिंग सुविधा की शुरुआत की है. इस सेवा के ज़रिए यात्री बिना कोई ऐप डाउनलोड किए, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मेट्रो टिकट बुक कर सकते हैं.

यह सुविधा पीलोकल फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित है. यात्री +91 98730 16836 नंबर पर "Hi" भेजकर या मेट्रो स्टेशनों पर प्रदर्शित QR कोड स्कैन करके इस सेवा का उपयोग शुरू कर सकते हैं. सिस्टम एक सरल चैट इंटरफेस के माध्यम से तुरंत QR-आधारित टिकट प्रदान करता है.

यह पहल स्मार्ट और यूज़र-फ्रेंडली समाधानों के माध्यम से यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देने की है. इससे यात्रा अधिक सहज, कुशल और टिकाऊ बनती है.

इस सर्विस से यात्री एक बार में छह QR टिकट बुक कर सकते हैं. टिकटिंग प्रणाली UPI सहित कई पेमेंट विकल्पों को सपोर्ट करती है. जहां UPI भुगतान पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है, वहीं कार्ड लेनदेन पर न्यूनतम शुल्क लागू होगा.