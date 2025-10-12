Mumbai Metro एक्वा लाइन 3 शुरू होने के दो दिन में ही साउथ मुंबई में BEST बस यात्रियों की संख्या घटी, कोलाबा डिपो पर एक दिन में 3,384 पैसेंजर्स की कमी

(Photo Credits @MumbaiMetro3)

Mumbai Metro Aqua Line 3: मुंबई मेट्रो एक्वा लाइन 3 (Aarey से Cuffe Parade) का संचालन 8 अक्टूबर से पूरी तरह शुरू हो गया है. मेट्रो की यह नई अंडरग्राउंड लाइन शुरू होते ही मुंबईवासियों को यात्रा में बड़ी राहत मिली है. तेज, आरामदायक और वातानुकूलित सफर के चलते अब ज़्यादातर लोग मेट्रो से यात्रा करना पसंद कर रहे हैं. लेकिन मेट्रो के शुरू होते ही इसका सीधा असर BEST की बस सेवाओं पर दिखने लगा है. मेट्रो शुरू होने के महज़ दो दिनों में ही साउथ मुंबई में बसों से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है.

कोलाबा डिपो पर यात्री की कमी

BEST द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 9 अक्टूबर को संकलित आंकड़ों में यह सामने आया कि विधान भवन, चर्चगेट, सीएसटी, कफ परेड और गिरगांव जैसे प्रमुख मेट्रो स्टेशनों से जुड़े बस रूटों पर यात्रियों की संख्या घटी है. यह भी पढ़े: Mumbai Metro Update: मेट्रो सिस्टम इंटीग्रेशन और सेफ्टी ट्रायल्स के कारण 2A 7 लाइन के समय में हुआ बदलाव, 12 से 18 अक्टूबर तक देखें टाईमटेबल

बैकबे डिपो

8 अक्टूबर: 79,596 यात्री

9 अक्टूबर: 79,373 यात्री

कुल कमी: 223 यात्री

हालांकि कुछ रूट जैसे बैकबे–रानी लक्ष्मी चौक और नेवी नगर–अहिल्याबाई होलकर मार्ग पर यात्री संख्या स्थिर रही, लेकिन विधान भवन और चर्चगेट जैसे बिज़ी रूटों पर उल्लेखनीय गिरावट देखी गई. इरोस–फ्री प्रेस हाउस मार्ग पर एक ही दिन में 504 यात्रियों की कमी दर्ज की गई.

कोलाबा डिपो

यह डिपो मेट्रो लाइन के दक्षिणी टर्मिनल (Cuffe Parade) के सबसे करीब है, और यहां असर सबसे ज़्यादा देखा गया.

8 अक्टूबर: 53,496 यात्री

9 अक्टूबर: 50,112 यात्री

कुल कमी: 3,384 यात्री (सिर्फ एक दिन में)

विशेषज्ञों की राय

परिवहन विशेषज्ञों का कहना है कि ये शुरुआती आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि यात्रियों के व्यवहार में बड़ा बदलाव आ रहा है। मेट्रो 3 के जरिए जहां सफर का समय कम हो रहा है, वहीं एसी सुविधा के कारण ऑफिस जाने वाले यात्री अब मेट्रो को प्राथमिकता दे रहे हैं.

BEST के अधिकारी की प्रतिकिया

BEST के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा:"हम इन आंकड़ों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं.आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि किन रूटों को बंद करना है, संशोधित करना है या मेट्रो के लिए फीडर सेवा के रूप में उपयोग करना है.

8 अक्टूबर को पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 8 अक्टूबर को मेट्रो 3 का अंतिम चरण वर्ली से कफ परेड तक) की अंतिम लाइन का उद्घाटन हुआ. उद्घाटन के अगले दिन, 9 अक्टूबर से यह सेवा आम यात्रियों के लिए शुरू कर दी गई.