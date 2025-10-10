मुंबई को जल्द मिलेगी दो नई मेट्रो लाइनों की सौगात, दिसंबर तक शुरू हो सकती हैं मेट्रो 4 और 9

Credit-(Wikimedia Commons)

मुंबई में रहने वालों का सफर अब और भी आसान होने वाला है. शहर की दो नई मेट्रो लाइनें, मेट्रो लाइन 4 और मेट्रो लाइन 9, इस साल दिसंबर तक शुरू हो सकती हैं. महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मेट्रो लाइन 9 को 15 दिसंबर तक और मेट्रो लाइन 4 को 31 दिसंबर तक हर हाल में चालू कर दिया जाए. यह फैसला सोमवार को मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) के ऑफिस में हुई एक बड़ी बैठक में लिया गया.

इस बैठक का मुख्य मकसद ठाणे और मीरा-भायंदर इलाकों में चल रहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करना और उनमें तेजी लाना था. बैठक में TMC कमिश्नर सौरभ राव, MMRDA के एडिशनल कमिश्नर अश्विनीकुमार मुदगल और MBMC कमिश्नर राधा बिनोद शर्मा जैसे कई बड़े अधिकारी मौजूद थे.

सड़कों का काम भी होगा तेज

मेट्रो के अलावा, मंत्री सरनाईक ने सड़कों के निर्माण कार्यों पर भी जोर दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि घोड़बंदर रोड पर कपूरबावड़ी से गायमुख तक 10.32 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड को पक्का करने का काम 31 दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए. इसके अलावा, ठाणे और मीरा-भायंदर की अंदरूनी सड़कों को भी जल्द से जल्द अपग्रेड करने के लिए कहा गया है.

मेट्रो ब्रिज के नीचे बनेंगे सुंदर बगीचे

मंत्री सरनाईक ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि शहर को सुंदर बनाने और अवैध कब्जों को रोकने के लिए मेट्रो पुलों के नीचे खाली जगहों पर खूबसूरत बगीचे बनाए जाने चाहिए. उन्होंने नागपुर मेट्रो का उदाहरण देते हुए कहा कि इन बगीचों के रखरखाव की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को दी जा सकती है, जिसके बदले में उन्हें वहां विज्ञापन करने का अधिकार मिलेगा.

इसके साथ ही, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भविष्य में बनने वाले मेट्रो स्टेशनों के नाम स्थानीय ऐतिहासिक समुदायों के नाम पर रखे जाएं, ताकि परंपरा और आधुनिक विकास के बीच एक जुड़ाव बना रहे. बैठक में इन नई मेट्रो लाइनों के सफल संचालन के लिए डोंगरी और मोघरपाड़ा में बन रहे कार शेड प्रोजेक्ट की प्रगति पर भी चर्चा हुई.