दिल्ली में E-rickshaw का कहर! Uttam Nagar और Sangam Vihar में 2 बच्चों की गई जान, जांच में जुटी Delhi Police

Delhi e-rickshaw accident

Delhi E-rickshaw Accident: दिल्ली में ई-रिक्शा का कहर देखने को मिला है. उत्तम नगर और संगम विहार में हुए दो हादसों में पांच-पांच साल के दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. खबरों के मुताबिक, रविवार को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर (Uttam Nagar E-rickshaw Accident) में दीपांशी नाम की एक बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी, तभी एक तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने उसे टक्कर मार दी और फिर पलट गया. उसे तुरंत अस्पताल (AIIMS Hospital) ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस (Delhi Police) ने बताया कि हादसा 100 फीट रोड के पास हुआ. ई-रिक्शा चालक मुरारी झा को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया.

संगम विहार में भी हुई मासूम का मौत

उसी दिन, दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार (Sangam Vihar) में एक और 5 साल के बच्चे की मौत हो गई. यहां खेलते समय बच्चे ने सड़क पर खड़े एक ई-रिक्शा को स्टार्ट कर दिया, जो आगे की ओर लुढ़ककर उसके ऊपर गिर गया. बच्चे को तुरंत एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने बताया कि मृतक के पिता बिहार में काम करते थे और घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे.

डेढ़ महीने में ई-रिक्शा से जुड़ी तीसरी मौत

पुलिस ने बताया कि इस साल अगस्त के बाद से दिल्ली में ई-रिक्शा से जुड़ी यह तीसरी मौत है. धारा 281 (तेज या लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 106 (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

दिल्ली यातायात पुलिस (Delhi Traffic Police) के अनुसार, इस वर्ष 1 जनवरी से 20 अगस्त तक ई-रिक्शा से जुड़ी 108 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 26 लोगों की मृत्यु हुई और 130 लोग घायल हुए हैं.