ICC WTC Points Table 2025-27: न्यूजीलैंड की जीत से टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, डब्लूटीसी पॉइंट्स टेबल में इस नंबर पर खिसका भारत; जानें अन्य टीमों का हाल

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, World Test Championship Points Table 2025-27: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच 2 टेस्ट मैचों के सीरीज का दूसरा मुकाबला 10 दिसंबर से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला वेलिंगटन(Wellington) के बेसिन रिजर्व(Basin Reserve) में खेला गया. दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 9 विकेटों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज पर 1-0 से कब्जा कर लिया हैं. इस शानदार जीत के बाद न्यूजीलैंड ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की प्वाइंट्स टेबल में अपना खाता खोल लिया है. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम की अगुवाई टॉम लैथम (Tom Latham) कर रहे थे. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर थीं. यह भी पढ़ें: How To Book ICC Men's T20 World Cup 2026 Tickets: क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबर! महज 100 रुपये में मिलेगा टी20 वर्ल्ड कप का टिकट, यहां जानें कैसे करें बुक? देखें पूरी डिटेल

वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड को मिली जीत से टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है. दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की टीम के लिए जैकब डफी ने कमाल का प्रदर्शन किया और दूसरी पारी में पांच विकेट लेकर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजी ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी. शानदार प्रदर्शन के लिए जैकब डफी को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला.

World Test Championship #wtc points table NZ go past challenge of WI fairly easy this time, and register their first win of this cycle. #NZvWI pic.twitter.com/kDxtkuw1A6 — Cricket baba (@Cricketbaba5) December 12, 2025

चौथे नंबर पर पहुंची न्यूजीलैंड की टीम

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में न्यूजीलैंड की टीम ने दो मुकाबले खेले हैं, इस दौरान टीम को एक मैच में जीत मिली है और एक ड्रॉ रहा है. न्यूजीलैंड का पीसीटी 66.67 प्रतिशत है और वह पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर मौजूद है. दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम का पीसीटी भी इतना ही है. लेकिन श्रीलंका की टीम तीसरे नंबर पर काबिज है.

टीम इंडिया को हुआ एक स्थान का नुकसान

दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की जीत से टीम इंडिया को एक स्थान का नुकसान हुआ है. टीम इंडिया पांचवें से छठे नंबर पर पहुंच गई है. टीम इंडिया ने अभी तक मौजूदा चक्र में कुल नौ मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने चार में जीत दर्ज की है और चार हारे हैं. टीम इंडिया का पीसीटी 48.15 है. दूसरी तरफ पाकिस्तानी की टीम भी भारत से आगे है. पाकिस्तान ने अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 प्वाइंट्स टेबल में कुल 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से एक हारा है और एक जीता है. पाकिस्तान का पीसीटी 50.00 है और वह प्वाइंट्स टेबल में पांचवें नंबर पर काबिज है.

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीते अपने सभी मुकाबले

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अभी तक पांच मैच खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है. ऑस्ट्रेलिया का पीसीटी 100 प्रतिशत है. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर मौजूद है. 75 प्रतिशत पीसीटी के साथ दक्षिण अफ्रीका की टीम दूसरे नंबर पर है.