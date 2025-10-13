क्या आपको भी आया है e-PAN Card डाउनलोड करने वाला ईमेल? ये है नया फ्रॉड, एक क्लिक से खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट

Got an Email to Download e-PAN Card? Beware | X

क्या आपके पास भी कोई ऐसा ईमेल आया है जिसमें लिखा है. “Download e-PAN Card Online: A Step-by-Step Guide”? अगर हां, तो सावधान हो जाइए! यह ईमेल असली नहीं बल्कि एक फिशिंग स्कैम है. हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसे ईमेल्स का मामला तेजी से वायरल हुआ था. इसके बाद PIB की फैक्ट चेक टीम ने इस पूरे मामले की जांच की और बड़ा खुलासा किया. लोगों को भेजे जा रहे इस ईमेल में लिखा है कि वे एक लिंक पर क्लिक करके अपना ई-पैन कार्ड मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं. ईमेल में इस्तेमाल की गई भाषा इतनी ऑफिशियल लगती है कि कोई भी व्यक्ति इसे असली समझ सकता है.

इस ईमेल का एड्रेस कुछ इस तरह है- info@smt.plusoasis.com. जिससे इसे सरकारी मेल समझने में कई लोगों को भ्रम हुआ. ईमेल में पैन कार्ड की अहमियत बताकर लोगों को दिए गए लिंक पर क्लिक करने के लिए उकसाया जा रहा है.

PIB Fact Check में खुला स्कैम का राज

📢Have you also received an email asking you to download e-PAN Card❓#PIBFactCheck ⚠️This Email is #Fake ✅Do not respond to any emails, links, calls & SMS asking you to share financial & sensitive information ➡️Details on reporting phishing E-mails: https://t.co/nMxyPtwN00 pic.twitter.com/uMUS8hfCPu — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 13, 2025

PIB ने बताया फिशिंग ईमेल

PIB की फैक्ट चेक टीम ने जांच के बाद बताया कि यह ईमेल पूरी तरह फेक है और लोगों से वित्तीय जानकारी चुराने के लिए भेजा जा रहा है. इसे फिशिंग ईमेल बताया गया है, जो लोगों के बैंक अकाउंट, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी हासिल करने का एक तरीका है.

PIB ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर चेतावनी जारी करते हुए कहा, “ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए कहने वाले फर्जी ईमेल से सावधान रहें.” इन ईमेल्स पर न करें क्लिक, न दें कोई जानकारी

इनकम टैक्स विभाग ने किया अलर्ट

PIB और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department of India) ने सलाह दी है कि ऐसे किसी भी ईमेल, लिंक, कॉल या मैसेज का जवाब न दें, जो आपसे पासवर्ड, पिन, बैंक डिटेल्स या वित्तीय जानकारी मांगते हैं.

आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि वह कभी भी इस तरह की संवेदनशील जानकारी ईमेल के जरिए नहीं मांगता. उन्होंने यह भी बताया कि अगर आपको ऐसा कोई ईमेल मिलता है तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें.

फिशिंग स्कैम से बचने के आसान तरीके

किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें.

केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट्स पर ही लॉगिन करें.

अपनी बैंकिंग या वित्तीय जानकारी किसी से साझा न करें.

संदिग्ध ईमेल को तुरंत रिपोर्ट करें.

अपने मोबाइल और ईमेल में दो-स्तरीय सुरक्षा (2FA) का इस्तेमाल करें.

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें

फर्जी ई-पैन कार्ड ईमेल सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे साइबर ठग लोगों को धोखा देने के लिए सरकारी नामों और प्रक्रियाओं का सहारा लेते हैं. अगर आपको भी ऐसा कोई मेल मिले, तो तुरंत उसे डिलीट करें और लिंक पर क्लिक करने से बचें.