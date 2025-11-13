धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरों को लेकर न्यूज चैनलों पर बरसे अखिलेश यादव, कहा- इनकी क्या विश्वसनीयता है

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) की तबीयत को लेकर बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अफवाहें उड़ रही थीं. कई मीडिया चैनलों ने उनके निधन की झूठी खबरें भी चला दीं. लेकिन अभिनेता के परिवार ने साफ कर दिया है कि धर्मेंद्र ठीक हैं और उनकी तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है. उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब उनका इलाज घर पर ही जारी रहेगा.
धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबर के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कुछ मीडिया चैनलों पर गुस्सा निकाला. उन्होंने कहा,“आज तक और ये जो न्यूज चैनल हैं, इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है. अखिलेश यादव ने कहा अब मैंने तय कर लिया है आज तक और ये चैनल जो मरने की खबर देते हैं मैं कभी भी इन चैनलों की मानूंगा नहीं. और उन्हें देखकर मैं कभी ट्वीट नहीं करूंगा. अखिलेश यादव ने कहा इन चैनलों पर भरोसा करोगे तो डूब ही जाओगे क्या ही भरोसा है इनकी खबरों का.
अखिलेश यादव का मीडिया पर गुस्सा
हेमा मालिनी ने जताई नाराजगी
धर्मेंद्र की पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इन झूठी खबरों पर कड़ा एतराज जताया. उन्होंने लिखा, “जो हो रहा है वो माफी के लायक नहीं है! जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जिसका इलाज चल रहा है और वह ठीक हो रहा है? यह बेहद अपमानजनक और गैर-जिम्मेदाराना है. कृपया परिवार और उनकी निजता की जरूरत का पूरा सम्मान करें.”
परिवार की अपील-अफवाहों पर ध्यान न दें
धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने भी बयान जारी कर कहा कि उनके पिता की तबीयत अब स्थिर है और वह घर पर हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह की अफवाहों या अपुष्ट खबरों पर ध्यान न दें.
सोशल मीडिया पर मचा था हड़कंप
धर्मेंद्र के निधन की अफवाहों के बाद सोशल मीडिया पर शोक संदेशों की बाढ़ आ गई थी. कई बड़े हस्तियों ने बिना पुष्टि के श्रद्धांजलि पोस्ट कर दी थी. लेकिन जैसे ही परिवार की ओर से सच्चाई सामने आई, फेक न्यूज फैलाने वालों पर लोग भड़क उठे.