इस लिंक पर डिटेल्स भरने के बाद सरकार फ्री में देगी लैपटॉप? जानें वायरल हो रहे मैसेज का सच
Free Laptop from govt?

मुंबई: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय सरकार छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दे रही है. वायरल हो रहे इस मैसेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की तस्वीर भी दिखाई गई है और इसे “सरकारी फ्री लैपटॉप योजना” बताया गया है. इसमें छात्रों को लिंक पर क्लिक करके अपने व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने और लैपटॉप पाने के लिए रजिस्टर करने की सलाह दी जा रही है.

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट-चेक टीम ने इस मैसेज की जांच की और इसे पूरी तरह फेक बताया. PIB ने स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी योजना के तहत इस तरह मुफ्त लैपटॉप नहीं दिए जा रहे हैं, और यह संदेश शिक्षा मंत्रालय या किसी सरकारी योजना से जुड़ा नहीं है.

PIB का फैक्ट चेक

छात्रों और अभिभावकों के लिए चेतावनी

PIB ने छात्रों और अभिभावकों को सावधान रहने और संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी है, क्योंकि इससे व्यक्तिगत जानकारी या सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. हमेशा ऐसी जानकारी की पुष्टि शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट या PIB की आधिकारिक घोषणाओं से करें. बिना सत्यापित संदेशों को फैलाने से साइबर ठगी या फिशिंग के प्रयास बढ़ सकते हैं.

सावधान रहें कि वैध सरकारी योजनाएं हमेशा आधिकारिक नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज के माध्यम से ही घोषित की जाती हैं, न कि किसी सोशल मीडिया लिंक के जरिए.