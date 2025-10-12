Fake Colgate Toothpaste: ईनो और मैगी के बाद अब गुजरात के कच्छ जिले में हुआ नकली टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़
Fake Colgate Toothpaste: गुजरात (Gujarat) में अधिकारियों ने कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नकली कोलगेट टूथपेस्ट (Counterfeit Toothpaste) बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है, जिससे भारत में नकली उपभोक्ता वस्तुओं के बढ़ते प्रसार को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं. खबरों के अनुसार, गुजरात के कच्छ जिले (Kutch District) में स्थित यह फैक्ट्री नकली कोलगेट टूथपेस्ट बना रही थी. पुलिस ने इस मामले में राजेश मकवाना नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

देशगुजरात की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर नकली टूथपेस्ट (Counterfeit Toothpaste) बनाने के लिए सस्ती और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, जिसे बाद में असली कोलगेट उत्पादों के रूप में बाजार में बेचा गया. पुलिस ने नकली टूथपेस्ट, पैकेजिंग सामग्री और निर्माण उपकरण सहित लगभग ₹9.43 लाख का सामान जब्त किया. अधिकारी वर्तमान में वितरण नेटवर्क की जांच कर रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि नकली उत्पाद कहां बेचे जाते थे.यह भी पढ़ें: Adulterated Milk: आगरा में मिलावटी दूध के अवैध कारोबार का भंडाफोड़, UPFDA ने कार्रवाई करते हुए एकत्र किए नमूने

एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर एक पोस्ट में इस रैकेट की भयावह प्रकृति पर प्रकाश डाला गया था, जिसमें लिखा था- हाल ही में दिल्ली में नकली सेंसोडाइन टूथपेस्ट, नकली ईनो और नकली गोल्ड फ्लेक सिगरेट बनाने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. जरा सोचिए—अगर टूथपेस्ट और दवा जैसी ज़रूरी चीजें भी नकली बन रही हैं, तो फिर असल में सुरक्षित क्या है? ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं हैं; ये रोजमर्रा की चीज़ों के रूप में छिपे धीमे जहर हैं जिनका हम अनजाने में सेवन करते हैं.

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि नकली उत्पादों का सेवन गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकता है। नकली एंटासिड में हानिकारक रसायन या गलत खुराक हो सकती है जिससे पेट में जलन, एसिड रिफ्लक्स या एलर्जी हो सकती है. नकली टूथपेस्ट में जहरीले पदार्थ या अपघर्षक हो सकते हैं जो समय के साथ दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि नकली सिगरेट में असुरक्षित तंबाकू मिश्रण हो सकते हैं जो श्वसन और हृदय रोगों के जोखिम को बढ़ाते हैं.

गौरतलब है कि नकली सामान रोजमर्रा की जरूरतों में घुसपैठ कर रहे हैं, इसलिए अधिकारी उपभोक्ताओं से सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं. हमेशा अधिकृत विक्रेताओं से ही उत्पाद खरीदें और उपयोग करने से पहले पैकेजिंग विवरण की प्रामाणिकता की जांच करें.