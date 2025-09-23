Aadhaar Card Update: अपने आधार में घर बैठे नाम, पता और अन्य डिटेल्स को करवाएं सही, बेहद आसान है पूरी प्रक्रिया

Aadhar Card Rule

आज के डिजिटल युग में आधार कार्ड (Aadhar Card) केवल एक पहचान पत्र नहीं रह गया है, बल्कि यह हर भारतीय के लिए एक महत्त्वपूर्ण डिजिटल दस्तावेज़ बन चुका है. इसमें आपके नाम, पता, जन्मतारीख और अन्य अहम व्यक्तिगत जानकारी दर्ज होती है. अगर इन जानकारियों में कोई भी छोटी सी गलती हो जाती है, तो सरकारी योजनाओं से लाभ लेने से लेकर बैंकिंग और अन्य सेवाओं में कई तरह की समस्याएँ आ सकती हैं. हालांकि, अच्छी खबर यह है, कि अब आप अपने आधार कार्ड की जानकारी अब घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं.

आधार कार्ड में सही जानकारी होना क्यों जरूरी है?

सरकारी योजनाओं का लाभ

आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं और अनुदानों का लाभ लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ माना जाता है. यदि इसमें दर्ज जानकारी में कोई गलती हो, तो इससे सेवाओं का लाभ उठाने में परेशानी और अड़चनें आ सकती हैं.

सुविधाजनक सत्यापन

बैंकिंग, मोबाइल कनेक्शन, एलपीजी (LPG) सब्सिडी और अन्य कई सेवाओं के लिए आधार कार्ड का सत्यापन अनिवार्य है. यदि आधार में दर्ज जानकारी सही और अपडेटेड हो, तो यह पूरी प्रक्रिया तेज और आसान बन जाती है.

सुरक्षा

यदि आपकी व्यक्तिगत जानकारी अपडेटेड और सही हो, तो पहचान चोरी (Identity Theft) या आधार के दुरुपयोग का खतरा काफी कम हो जाता है. इसके अलावा, आधार कार्ड से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त दंड या जेल की सजा भी हो सकती है.

ऑनलाइन आधार अपडेट कैसे करें?

यूआईडीएआई (UIDAI) ने आधारधारकों को ऑनलाइन जानकारी अपडेट करने की सुविधा दी है. चाहे नाम में स्पेलिंग की गलती हो या पता बदलना हो, यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है.

सबसे पहले यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘आधार सेल्फ-सर्विस अपडेट पोर्टल’ पर जाएं.

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी (OTP) डालकर लॉगिन करें.

लॉगिन करने के बाद ‘Update Aadhaar Details Online’ विकल्प चुनें.

जिस जानकारी को बदलना है उसे चुनें, जैसे नाम की स्पेलिंग सुधारने के लिए ‘Name’ विकल्प चुनें.

सही और पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें.

आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें.

सबमिट करने से पहले सभी विवरण एक बार जांच लें और फिर ‘Submit’ बटन दबाएं.

प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) मिलेगा. इस नंबर की मदद से आप अपने अपडेट अनुरोध की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं.

इस तरह, अब आधार कार्ड की गलतियों को सुधारना और जानकारी अपडेट करना पहले से कहीं आसान और तेज़ हो गया है. यह सुविधा न सिर्फ समय बचाती है, बल्कि आपके डिजिटल और सरकारी दस्तावेज़ों को सुरक्षित बनाए रखने में मदद करती है.