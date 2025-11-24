Baghpat Shocker: बागपत जिले में सगाई में तंदूरी रोटी बनाते समय युवक ने थूका, लोगों ने किया जमकर हंगामा, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार: VIDEO
The accused was spitting in the tandoori roti (Credit-@priyarajputlive)

Baghpat News: शादियों में और कार्यक्रमों में इसके साथ ही होटलों में भी तंदूरी रोटियों को बनाते समय रोटियों में थूकने के वीडियो लगातार सामने आते है. एक बार फिर बागपत (Baghpat) जिले से ऐसा ही वीडियो सामने आया है. जहांपर एक सगाई के कार्यक्रम के दौरान तंदूरी रोटी बनानेवाले युवक ने रोटी में थूककर इसको तंदूर में डाला. इस घटना का वीडियो (Video) कार्यक्रम में मौजूद किसी ने बना लिया. इसके बाद कार्यक्रम में बवाल मच गया और पुलिस को जानकारी दी गई. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: बागपत के होटल में थूक लगाकर सेंक रहा था रोटी, शर्मनाक हरकत का वीडियो वायरल

तंदूरी रोटी में थूका

कार्यक्रम के दौरान तंदूर में थूककर बनाई रोटी

जानकारी के मुताबिक़ बालैनी भूषण शर्मा के बेटे सुमित की सगाई जगत फार्म हाउस में आयोजित थी. समारोह में तंदूरी रोटी (Tandoori Roti) बनाने के लिए सिंघावली अहीर का रहने वाले तौसिफ को बुलाया गया था.समारोह में आए कुछ युवकों ने देखा कि तोसिब रोटी सेंकने से पहले उस पर थूक रहा है. उन्हें शक हुआ तो उन्होंने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया. क्लिप में साफ दिखाई दे रहा है कि कारीगर रोटी पर थूककर उसे तंदूर में डाल रहा है. इसके बाद लोगों में रोष फ़ैल गया.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

शिकायत मिलते पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और कारगिर को गिरफ्तार कर लिया गया है. बता दें की ये पहली बार नहीं, लगातार इस तरह के वीडियो सामने आ रहे है और पुलिस की कार्रवाई भी ऐसे लोगों पर दिखाई देती है. बावजूद इसके ऐसी घटनाएं बढ़ ही रही है.

 