VIDEO: दिल्ली के SAU Campus में छात्रा का रेप! स्टूडेंट्स ने किया Protest, आरोपियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग
SAU sexual harassment case (Photo Credits Pixabay)

Delhi SAU Sexual Harassment Case: दक्षिण दिल्ली स्थित दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (SAU) की एक छात्रा ने परिसर में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. पुलिस ने मंगलवार को बताया कि मैदानगढ़ी पुलिस थाने (Maidangarhi Police Station) को पीड़िता के एक परिचित से सोमवार, 13 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे एक पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली. अधिकारियों ने बताया कि छात्रा की काउंसलिंग चल रही है और उसका बयान अभी तक दर्ज नहीं किया गया है. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज (Delhi Rape Case) कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

SAU Campus में छात्रा का यौन उत्पीड़न

सख्त कार्रवाई की मांग

घटना के बाद, विश्वविद्यालय (South Delhi University) के छात्रों ने मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन (SAU Protests) किया. छात्रों का कहना है कि परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई बेहद जरूरी है.

SAU प्रशासन की टिप्पणी का इंतजार

एसएयू प्रशासन (SAU Administration) ने अभी तक इस मामले पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की है, लेकिन पुलिस जांच जारी है. विशेषज्ञों का कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है. विश्वविद्यालय प्रशासन को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निरंतर सतर्कता बरतनी चाहिए.