Bareilly Heart Attack Video: शादी की 25वीं सालगिरह की खुशियां मातम में बदली! स्टेज पर ही पत्नी के साथ डांस कर रहे जूता व्यापारी की हुई मौत, बरेली का वीडियो आया सामने

बरेली, उत्तर प्रदेश: बरेली से एक भयावह वीडियो सामने आया है. जहांपर जूते के व्यापारी की अपनी शादी की सालगिरह पर हार्ट अटैक से मौत हो गई. व्यापारी की शादी की 25वीं सालगिरह थी और इस दौरान वे अपनी पत्नी और परिवार के साथ स्टेज पर डांस कर रहे थे और इसी दौरान वे अचानक गश खाकर नीचे गिर गए.

उनके नीचे गिरते ही परिवार और प्रोग्राम में मौजूद लोगों ने दौड़कर उन्हें होश में लाने की कोशिश की. इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया. जहांपर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक का नाम वसीम सरवत था. इस घटना का सीसीटीवी सामने आया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @sirajnoorani नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

स्टेज पर डांस करते हुए हार्ट अटैक से मौत

Shoe merchant Wasim died suddenly while dancing with his wife on his 25th wedding anniversary in #Bareilly district of #UttarPradesh!!

It was such a happy moment. He was dancing holding his wife's hand. Suddenly he fell on the stage. pic.twitter.com/VzOeZRMv7g

