Val Kilmer Passes Away at 65: हॉलीवुड स्टार वैल किल्मर का 65 वर्ष की उम्र में निधन, ‘Top Gun’, ‘The Doors’ और ‘Batman Forever’ के मशहूर अभिनेता ने दुनिया को कहा अलविदा

Val Kilmer Passes Away at 65: हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता वैल किल्मर का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. उनकी बेटी Mercedes Kilmer ने न्यूयॉर्क टाइम्स को जानकारी दी कि अभिनेता का निधन निमोनिया से लंबी लड़ाई के बाद हुआ. वैल किल्मर अपनी दमदार एक्टिंग और बहुमुखी किरदारों के लिए जाने जाते थे. उन्होंने न केवल रोमांचक एक्शन फिल्मों में काम किया, बल्कि जीवनी और फैंटेसी फिल्मों में भी अपनी अलग छाप छोड़ी.

वैल किल्मर ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी. उनकी शुरुआती फिल्मों में Top Secret! (1984) और Real Genius (1985) जैसी कॉमेडी फिल्में शामिल थीं. हालांकि, उन्हें असली पहचान 1986 में रिलीज हुई Top Gun में LT Tom "Iceman" Kazansky के किरदार से मिली. इस फिल्म में उन्होंने टॉम क्रूज़ के साथ काम किया और उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया.

#BreakingNews 🚨 Val Kilmer dies at 65: ‘Batman Forever,’ ‘The Doors' actor breathes his last.

Read here 👇https://t.co/y2DmGnJQq3#ValKilmer pic.twitter.com/zeulhxHQmD

— Mint (@livemint) April 2, 2025