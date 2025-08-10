Online Food Delivery Complaint: ऑनलाइन फूड डिलीवरी को लेकर सोशल मीडिया पर आए दिन शिकायतें देखने को मिलती हैं. इसी कड़ी में रविवार को दिल्ली के मशहूर पत्रकार सुधीर चौधरी ने अमूल ब्रांड के हाई प्रोटीन दही पर सवाल उठाए. उन्होंने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "आज मैंने ब्लिंकिट से अमूल का हाई प्रोटीन दही ऑर्डर किया था, जिसकी एक्सपायरी डेट 25 सितंबर 2025 थी, इसके बावजूद यह खराब निकला. सुधीर के मुताबिक, जैसे ही मैंने दही खाया, मुझे पता चला कि यह सड़ा हुआ था. रिफंड मांगने के बजाय, उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि वे दूध और दही जैसी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करने से बचें. उनका कहना है कि गुणवत्ता और सेवा में लापरवाही बढ़ गई है.

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद कई लोगों ने अपने बुरे अनुभव भी साझा किए. कुछ ने खाद्य सुरक्षा जांच की मांग की, जबकि कुछ ने घर से ताजा सामान खरीदने की सलाह दी.

ये भी पढें: Virar Shocker: शर्मनाक! ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट ने लिफ्ट में की पेशाब, मुंबई से सटे विरार के सीडी गुरुदेव बिल्डिंग की घटना, CCTV में कैद हुआ युवक; VIDEO

सड़ा दही ना खाने की चेतावनी

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)