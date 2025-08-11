FACT CHECK: क्या BRICS ला रहा है नया करेंसी नोट, जिसमें भारतीय ध्वज नहीं होगा शामिल? जानें सच्चाई

BRICS Currency Note Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फर्जी दावा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ब्रिक्स देश जल्द ही अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए अपनी नई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे. इस करेंसी नोट से भारतीय झंडा हटा दिया जाएगा. पाकिस्तान से जुड़े कुछ अकाउंट्स ने भी ऐसे ग्राफिक्स शेयर किए हैं. लेकिन सच्चाई इन दावों से बिल्कुल अलग है. एक्स यूजर @DailyIranNews ने लिखा कि आगामी ब्रिक्स करेंसी नोट से भारतीय ध्वज को स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा. @adnan_wato48534 नाम के 'एक्स यूजर' ने भी इस दावे को अपने हैंडल से शेयर किया.
ब्रिक्स के करेंसी नोट से भारतीय ध्वज हटाने का दावा निकला झूठा
फैक्ट चेक में क्या निकला सच
आखिर में नतीजा क्या निकला?
इससे साफ है कि करेंसी नोट से भारतीय ध्वज हटाने और नई डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का दावा पूरी तरह से फेक है. ऐसा कोई नोट मौजूद नहीं है और न ही ब्रिक्स ने इसकी कोई घोषणा की है. इस तरह के झूठे दावे सिर्फ अफवाह फैलाने और भारत की छवि खराब करने के लिए किए जा रहे हैं.
लिहाजा, अगर आपको सोशल मीडिया पर ऐसा कोई पोस्ट दिखे तो बिना जांचे-परखे उसे शेयर करने से बचें और सही जानकारी के लिए भरोसेमंद स्रोतों पर ही भरोसा करें.