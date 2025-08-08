VIDEO: तेलंगाना हाई कोर्ट में वकील ने अचानक तोड़ा दम, CCTV में कैद हुई हार्ट अटैक से मौत

(Photo : X)

हैदराबाद: तेलंगाना से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ हाई कोर्ट परिसर के अंदर ही एक वकील अचानक गिर पड़े और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई. यह घटना गुरुवार दोपहर को हुई. इस पूरी घटना का CCTV फुटेज भी ऑनलाइन सामने आया है.

फुटेज में दिखता है कि वकील वेटिंग एरिया में बैठे हैं और बेचैन नज़र आ रहे हैं. कुछ ही सेकंड बाद, सामने बैठे एक व्यक्ति ने वकील की हालत को देखा और तुरंत वहां मौजूद स्टाफ को सूचित किया. स्टाफ ने जल्दी से वकील को कुर्सियों पर लिटाने में मदद की, जबकि एक दूसरे वकील उनके हाथों को मलते हुए उन्हें होश में लाने की कोशिश करते दिखे. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी.

मृतक की पहचान 45 वर्षीय परसा अनंत नागेश्वर राव के रूप में हुई है. वह खम्मम जिले के सिंगरेनी मंडल के गेट करेपल्ली गांव के रहने वाले थे.

उनके परिवार वालों के अनुसार, नागेश्वर राव अपने काम के सिलसिले में हैदराबाद हाई कोर्ट गए थे. कोर्ट परिसर में केस की फाइलें देखते समय, उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ और हार्ट अटैक से वे गिर पड़े.

यह पहली बार नहीं है. इससे पहले इसी साल फरवरी में, तेलंगाना हाई कोर्ट में ही एक 66 वर्षीय वकील की अदालत में बहस के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी.