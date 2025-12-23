VIDEO: फरीदाबाद में DJ की धून पर थिरक रहा था 23 वर्षीय युवक, दिल का दौरा पड़ने से मौत, CCTV में वीडियो कैद

Youth Dies Due to Heart Attack: देश में हार्ट अटैक के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. ताज़ा घटना हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सेक्टर-75 के डी-मार्ट मॉल से सामने आई है. यहां कंपनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 23 वर्षीय युवक DJ की धुन पर डांस कर रहा था. इसी बीच उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह मंच पर ही गिर पड़ा. कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई. मृतक युवक की पहचान देवकी नंदन के रूप में हुई है, जो पिछले चार वर्षों से इसी मॉल में कार्यरत था. यह हादसा रविवार रात लगभग 9:15 बजे हुआ.
CCTV में कैद हुई पूरी घटना
हादसे का वीडियो मॉल में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. फुटेज में देखा जा सकता है कि युवक अपने एक साथी के साथ डांस कर रहा है. अचानक वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है. शुरुआत में उसका साथी इसे मज़ाक समझता है, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो तुरंत अन्य कर्मचारी उसे उठाते हैं और अस्पताल ले जाते हैं। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. यह भी पढ़े: Stroke vs Heart Attack: हार्ट अटैक और स्ट्रोक में क्या अंतर है? इमरजेंसी में ऐसे पहचानें सही लक्षण, जानें कैसे बचाए जान
दिल का दौरा पड़ने से युवक की मौत
फिलहाल युवक की मौत हार्ट अटैक से
फिलहाल युवक की मौत हार्ट अटैक से हुई मानी जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगी. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजन रोते-बिलखते अस्पताल पहुंचे. इस हादसे ने एक बार फिर युवाओं में अचानक हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता बढ़ा दी है. क्योंकि फरीदाबाद में में हार्ट का देश में यह पहला मामला नहीं हैं. बल्कि ऐसे मामले अक्सर देश में सुनने को लगातार मिल रहे हैं.