एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस Vitoria Beatriz का 28 साल की उम्र में निधन, कई दिनों से अस्पताल में थीं भर्ती; फैन्स और इंडस्ट्री में शोक

Photo- @FearedBuck/X

Adult Film Star Vitoria Beatriz Dies: ब्राजील की जानी-मानी एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस विटोरिया बीट्रिज का 28 साल की उम्र में निधन हो गया है. वह बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थीं और गंभीर हालत में थीं. मंगलवार को अस्पताल में ही उन्होंने अंतिम सांस ली. हालांकि, परिवार ने उनकी मौत की वजह साझा नहीं की है. विटोरिया बीट्रिज, पेरू की मशहूर कंपनी Inka Productions के साथ अपने काम के लिए जानी जाती थीं. उनकी लोकप्रियता सोशल मीडिया पर भी काफी थी और हजारों फैन्स उनके कंटेंट को फॉलो करते थे. उनके इंस्टाग्राम पेज पर कुछ दिन पहले परिवार की ओर से एक भावुक अपील की गई थी, जिसमें प्रार्थनाओं की मांग की गई थी.

पोस्ट में लिखा गया था, "विटोरिया अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं. हम परिवार के रूप में फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं करना चाहते, बस इतना जान लें कि वह देखभाल और प्यार से घिरी हुई हैं."

ये भी पढें: Adult Film Star Emily Willis: एडल्ट स्टार एक्ट्रेस एमिली विलिस की हालत नाजुक, ड्रग ओवरडोज के बाद बिगड़ी तबीयत (View Tweet)

फैन्स और दोस्तों में गम का माहौल

विटोरिया के निधन की पुष्टि होते ही सोशल मीडिया पर फैन्स और दोस्तों ने शोक संदेश साझा किए. एक पोस्ट में लिखा गया, "उन्होंने हमें अपनी हंसी, गर्मजोशी और पॉजिटिव एनर्जी से हमेशा खुश किया. उन्हें भूल पाना मुश्किल है." Inka Productions ने भी एक बयान जारी करते हुए उन्हें याद किया. बयान में कहा गया, "उनकी खुशी और जो ऊर्जा वह लेकर आती थीं, उसने हम सभी पर गहरी छाप छोड़ी."

सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने लिखा, "हमने विटोरिया बीट्रिज को खो दिया. चाहे उनका प्रोफेशन जो भी रहा हो, वह एक इंसान थीं और बेहद प्यारी भी. उन्हें बहुत जल्दी खो दिया."

GoFundMe पेज शुरू करने की तैयारी

परिवार की ओर से एक GoFundMe पेज शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है. ताकि उनकी छह साल की बेटी की देखभाल के लिए आर्थिक मदद जुटाई जा सके. विटोरिया का निधन ऐसे समय पर हुआ है जब कुछ ही दिन पहले एक और कंटेंट क्रिएटर और परफॉर्मर, लीना बाइना का भी निधन हुआ था. लीना की मौत दिल और गर्दन में ब्लड क्लॉट की वजह से हुई थी. उनके फैन्स भी इस दोहरी दुखद खबर से सदमे में हैं.

इन दोनों के जाने से इंडस्ट्री और सोशल मीडिया कम्युनिटी में गहरा खालीपन महसूस किया जा रहा है. फैन्स के संदेश साफ बताते हैं कि उनकी मौजूदगी लोगों के लिए सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, बल्कि दिलों में भी थी.