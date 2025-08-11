लाल किले में बम लेकर घुसा 'Dummy Terrorist', अंदर जाकर ली सेल्फी और बनाया वीडियो; Mock Drill के दौरान दिखी सुरक्षा में चूक

Red Fort Security Lapse: दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले पर सुरक्षा व्यवस्था जांचने के लिए चल रही मॉक ड्रिल में एक चौंकाने वाली चूक सामने आई है. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का एक 'डमी आतंकवादी' नकली विस्फोटक लेकर लाल किले में घुसा और सीधे बच्चों के सेक्शन में पहुंच गया. हैरानी की बात यह है कि इस दौरान उसे किसी ने नहीं रोका. इतना ही नहीं, नकली आतंकवादी ने अंदर जाकर वीडियो भी रिकॉर्ड किया और सेल्फी भी ली. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह इस तरह की तीसरी सुरक्षा चूक है जो मॉक ड्रिल के दौरान हुई है. पुलिस का कहना है कि ये अभ्यास इसलिए किए जाते हैं ताकि किसी भी खामी को समय रहते दूर किया जा सके.

नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी राजा बंथिया ने बताया कि कई ड्रिल्स में नकली घुसपैठियों को पकड़ा भी गया है.

कई ड्रिल्स में मिली सफलता

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि अब तक 3 सबवर्जन अटैक मॉक ड्रिल, 2 डमी इन्फिल्ट्रेशन ड्रिल स्पेशल ब्रांच द्वारा, 9 डमी घुसपैठ स्थानीय सतर्कता शाखा द्वारा और 1 सबवर्जन ड्रिल स्पेशल सेल की हुई है, जिसमें नकली संदिग्धों को सफलतापूर्वक पकड़ा गया है.

5 अगस्त की घटना और निलंबन

इससे पहले 5 अगस्त को भी लाल किले में मॉक ड्रिल के दौरान बड़ी चूक हुई थी. स्पेशल सेल की टीम ने सिविल ड्रेस में नकली बम के साथ लाल किले में प्रवेश किया, लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी इसे पकड़ने में नाकाम रहे. इसके बाद 7 पुलिसकर्मियों, जिनमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल शामिल थे, को सस्पेंड कर दिया गया.

तैयारी के बावजूद सवाल बरकरार

अधिकारियों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली पुलिस रोजाना मॉक ड्रिल कर रही है. इन अभ्यासों का मकसद है सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी को पहचानना और उसे दूर करना. हालांकि, लगातार हो रही सुरक्षा चूकें इस बात पर सवाल खड़े करती हैं कि असली खतरे की स्थिति में व्यवस्था कितनी मजबूत साबित होगी.

सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती

लाल किले जैसी ऐतिहासिक और संवेदनशील जगह पर इस तरह की घटनाएं न केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती हैं, बल्कि यह भी साबित करती हैं कि मॉक ड्रिल को और ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है. आने वाले दिनों में पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता इन खामियों को दूर करना और 15 अगस्त को कार्यक्रम को पूरी तरह सुरक्षित बनाना होगा.