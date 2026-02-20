India vs South Africa Match: बारिश से बदल सकता है सुपर-8 का खेल, जानें रद्द हुआ मुकाबला तो कैसे निकलेगा नतीजा? इस टीम को घोषित किया जाएगा विजेता

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 43rd Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 43वां मुकाबला रविवार यानी 22 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह मैच सुपर-8 के ग्रुप-1 का अहम मुकाबला है, जहां दोनों टीमें सेमीफाइनल की रेस में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में है. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Aiden Markram vs Suryakumar Yadav Captaincy Stats: एडेन मार्कराम और सूर्यकुमार यादव दोनों में से कौन बेहतर कप्तान? जानें किसने दिलाई अपनी टीम को ज्यादा जीत

मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने अपने शुरुआती चारों मैच जीते हैं. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया अब 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने सुपर-8 चरण का पहला मुकाबला खेलेगी. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भी अपने ग्रुप स्टेज के सभी मैच जीते हैं. ऐसे में टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला मैच रोचक होने की उम्मीद है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है. लेकिन अगर इस मैच में बारिश खलल डालती है, तो इसका असर सिर्फ मैच पर ही नहीं बल्कि पॉइंट्स टेबल और सेमीफाइनल की रेस पर भी पड़ सकता है. ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि अगर मैच रद्द हो जाता है तो विजेता कैसे तय होगा.

बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ तो क्या होगा?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबलों के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है. ऐसे में अगर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच बारिश के कारण बिना नतीजे के रद्द होता है, तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा. यह नियम आईसीसी के पॉइंट्स सिस्टम के तहत लागू होता है. सुपर-8 जैसे महत्वपूर्ण स्टेज में एक-एक पॉइंट भी टीमों की स्थिति को बदल सकता है.

कितने ओवर जरूरी हैं मैच का नतीजा निकालने के लिए?

किसी भी टी20 मैच में नतीजा निकालने के लिए दोनों टीमों का कम से कम 5-5 ओवर खेलना जरूरी होता है.

अगर 5 ओवर भी पूरे नहीं हो पाते → मैच नो रिजल्ट घोषित होगा.

अगर 5 ओवर पूरे हो जाते हैं और फिर बारिश आती है → DLS (डकवर्थ-लुईस-स्टर्न) नियम लागू होगा.

DLS मेथड के जरिए मैच का संशोधित लक्ष्य तय किया जाता है और उसी आधार पर विजेता घोषित किया जाता है.

सेमीफाइनल की रेस पर क्या पड़ेगा असर?

अगर सुपर-8 में कोई मैच बारिश के कारण रद्द होता है और टीमों के पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं, तो ऐसे में नेट रन रेट (NRR) सबसे अहम भूमिका निभाता है. ज्यादा NRR वाली टीम को फायदा मिलेगा. बराबरी की स्थिति में ग्रुप स्टेज की रैंकिंग देखी जा सकती है. इसलिए हर मैच में बड़े अंतर से जीतना भी टीमों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है.

नॉकआउट मैच में क्या होगा अगर बारिश हुई?

नॉकआउट मुकाबलों (सेमीफाइनल/फाइनल) में नियम और सख्त हो जाते हैं. अगर सेमीफाइनल बारिश के कारण नहीं हो पाता तो सुपर-8 में ऊपर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी. इसका मतलब है कि लीग स्टेज और सुपर-8 में अच्छा प्रदर्शन आगे बहुत काम आता है.

स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो बारिश सिर्फ खेल को नहीं रोकती, बल्कि पूरे टूर्नामेंट का समीकरण बदल सकती है. पॉइंट्स शेयर, DLS नियम और NRR जैसे फैक्टर्स यह तय करते हैं कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी. टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े मुकाबले में मौसम की भूमिका अहम हो सकती है, और ऐसे में टीमों को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा.

