Aiden Markram vs Suryakumar Yadav Captaincy Stats: एडेन मार्कराम और सूर्यकुमार यादव दोनों में से कौन बेहतर कप्तान? जानें किसने दिलाई अपनी टीम को ज्यादा जीत

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 43rd Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 43वां मुकाबला रविवार यानी 22 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह मैच सुपर-8 के ग्रुप-1 का अहम मुकाबला है, जहां दोनों टीमें सेमीफाइनल की रेस में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में है. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa, T20 World Cup 2026 43rd Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच सुपर-8 का महामुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने अपने शुरुआती चारों मैच जीते हैं. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया अब 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने सुपर-8 चरण का पहला मुकाबला खेलेगी. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भी अपने ग्रुप स्टेज के सभी मैच जीते हैं. ऐसे में टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला मैच रोचक होने की उम्मीद है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक दौर यानी सुपर-8 में पहुंच चुका है. इस बीच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले बड़े मुकाबले से पहले दोनों टीमों के कप्तानों (सूर्यकुमार यादव और एडेन मार्कराम) की तुलना चर्चा का बड़ा विषय बन गई है. दोनों खिलाड़ी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के साथ-साथ शानदार लीडरशिप के लिए भी जाने जाते हैं.

जीत प्रतिशत में सूर्यकुमार यादव सबसे आगे

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी में एक नया मुकाम हासिल किया है. हाल ही में नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत के बाद सूर्यकुमार यादव ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत प्रतिशत का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. अगर आंकड़ों पर नजर डालें, तो सूर्यकुमार यादव का जीत प्रतिशत 80.85% से ज्यादा है, जो उन्हें इस फॉर्मेट के सबसे सफल कप्तानों में शामिल करता है. उनकी कप्तानी की खासियत यह है कि वे हमेशा टीम को आगे से लीड करते हैं और दबाव के समय खुद जिम्मेदारी उठाते हैं. अमेरिका के खिलाफ इसी वर्ल्ड कप में खेली गई उनकी 84 रनों की नाबाद पारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. मैदान पर शांत रहते हुए भी वे गेंदबाजों का शानदार उपयोग और आक्रामक फील्ड सेटिंग के लिए जाने जाते हैं.

एडेन मार्कराम बदल रहे दक्षिण अफ्रीका की छवि

दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम ने टीम में नया आत्मविश्वास भरा है. उनकी कप्तानी में टीम ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए अजेय रहते हुए सुपर-8 में जगह बनाई है. न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में मार्कराम ने 44 गेंदों में नाबाद 86 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई. यह पारी टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में किसी कप्तान द्वारा खेली गई बेहतरीन पारियों में से एक मानी जा रही है. मार्कराम की कप्तानी की सबसे बड़ी ताकत टीम संतुलन और युवा खिलाड़ियों पर भरोसा है. उन्होंने पिछले एक साल में टीम को कई अहम जीत दिलाई हैं और “चोकर्स” की छवि को बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.

आंकड़ों में कौन है बेहतर कप्तान?

अगर दोनों कप्तानों के रिकॉर्ड की तुलना करें, तो फिलहाल आंकड़े सूर्यकुमार यादव के पक्ष में झुकते नजर आते हैं. उनका जीत प्रतिशत ज्यादा है और वे लगातार टीम को जीत दिला रहे हैं. वहीं, एडेन मार्कराम बड़े टूर्नामेंट्स में टीम को आगे ले जाने की क्षमता दिखा रहे हैं. उनके पास दबाव में बड़े मैच जीतने का अनुभव है.

कुल मिलाकर देखें तो सूर्यकुमार यादव जहां लगातार जीत और बेहतर आंकड़ों के दम पर आगे नजर आते हैं, वहीं एडेन मार्कराम बड़े मैचों में अपनी कप्तानी से प्रभाव छोड़ रहे हैं. अब 22 फरवरी को होने वाले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले में यह देखना दिलचस्प होगा कि किस कप्तान की रणनीति ज्यादा सफल होती है और कौन अपनी टीम को जीत दिलाने में कामयाब रहता है.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.