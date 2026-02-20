India vs South Africa T20 World Cup Stats: टी20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन, यहां देखें आकंड़ें

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 43rd Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का तीसरा मुकाबला रविवार यानी 22 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की कमान एडेन मार्कराम (Aiden Markram) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: Australia vs Oman, T20 World Cup 2026 40th Match Prediction: अहम मुकाबले में ओमान को हराकर लय बरकरार रखना चाहेगा ऑस्ट्रेलिया, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जब भी टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका आमने-सामने आती हैं, तो मुकाबला बेहद रोमांचक हो जाता है. दोनों ही टीमें दुनिया की मजबूत क्रिकेट टीमों में गिनी जाती हैं और आईसीसी टूर्नामेंट्स में इनकी भिड़ंत हमेशा हाई-वोल्टेज रहती है. आइए जानते हैं टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच अब तक का प्रदर्शन कैसा रहा है.

टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक कुल सात मुकाबले खेले गए हैं.

टीम इंडिया की जीत: 5

दक्षिण अफ्रीका की जीत: 2

टाई/नो रिजल्ट: 0

आंकड़ों के अनुसार, टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का पलड़ा दक्षिण अफ्रीका पर भारी रहा है.

मैच-वाइज रिजल्ट (India vs South Africa T20 World Cup Results)

2007: टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया

2009: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हराया

2010: टीम इंडिया ने जीत दर्ज की

2012: टीम इंडिया ने मुकाबला जीता

2014: दक्षिण अफ्रीका ने जीत हासिल की

2022: टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में बाजी मारी

2024: टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के फाइनल में बाजी मारी.

टॉप परफॉर्मर्स (Top Performers in IND vs SA T20 WC Matches)

टीम इंडिया के लिए:

ईशान किशन – सबसे ज्यादा रन

सूर्यकुमार यादव – अहम पारियां

जसप्रीत बुमराह – किफायती गेंदबाजी

दक्षिण अफ्रीका के लिए:

क्विंटन डी कॉक – विस्फोटक बल्लेबाजी

डेविड मिलर – फिनिशर की भूमिका

कगिसो रबाडा – विकेट लेने में माहिर

मिनी बैटल जो तय करते हैं मैच का रुख

सूर्यकुमार यादव vs कगिसो रबाडा

ईशान किशन vs एनरिक नॉर्खिया

डेविड मिलर vs जसप्रीत बुमराह

इन खिलाड़ियों के बीच की टक्कर अक्सर मैच का परिणाम तय करती है.

दिलचस्प आंकड़े (Interesting Stats)

टीम इंडिया ने अपने 4 में से 3 मुकाबले बड़े अंतर से जीते हैं

दक्षिण अफ्रीका की जीतें ज्यादातर करीबी मुकाबलों में आई हैं

दोनों टीमों के बीच औसत स्कोर 150-170 के बीच रहता है.

कौन है ज्यादा मजबूत?

अगर आंकड़ों की बात करें तो टी20 वर्ल्ड कप में भारत का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बेहतर रहा है. हालांकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम भी किसी से कम नहीं है और बड़े मैचों में उलटफेर करने की क्षमता रखती है. कुल मिलाकर, जब भी भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने-सामने होती हैं, तो फैंस को एक रोमांचक और कांटे की टक्कर देखने को मिलती है.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से जुड़े सभी मैचों का लाइव स्कोरकार्ड और अपडेट आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.