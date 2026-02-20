Australia vs Oman, T20 World Cup 2026 40th Match Prediction: अहम मुकाबले में ओमान को हराकर लय बरकरार रखना चाहेगा ऑस्ट्रेलिया, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs Oman National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 40th Match Winner Prediction: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 40वां मुकाबला आज यानी 20 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium, Pallekele) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. ग्रुप B में ऑस्ट्रेलिया टीम मजबूत स्थिति में है और जीत के साथ अगले दौर की ओर कदम बढ़ाना चाहेगी, जबकि ओमान के लिए यह मुकाबला खुद को साबित करने का बड़ा मौका है. इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श कर रहे हैं, जबकि ओमान की कमान जतिंदर सिंह के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Australia vs Oman, T20 World Cup 2026 40th Match Preview: आज ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान के बीच खेला जाएगा अहम मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

ऑस्ट्रेलिया की टीम में ट्रैविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, स्टीवन स्मिथ और कैमरून ग्रीन जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं. टीम का बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभाग काफी मजबूत नजर आता है. वहीं ओमान की टीम में आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफयान महमूद और वसीम अली जैसे खिलाड़ी हैं, जो बड़े मंच पर अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी लय बरकरार रखने का अवसर है, जबकि ओमान के लिए यह मैच अनुभव और आत्मविश्वास हासिल करने का सुनहरा मौका होगा. इस मुकाबले में मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रैविस हेड, आमिर कलीम और मोहम्मद नदीम जैसे खिलाड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं एडम जंपा और ओमान के बल्लेबाजों के बीच की टक्कर मैच का रुख तय कर सकती है.

ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs OMN T20I Head To Head Record)

ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच अबतक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा मुकाबले नहीं खेले गए हैं. ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच अब तक सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत दर्ज की थी.

ये टीम मार सकती है बाजी (AUS vs OMN Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म, अनुभव और टीम संतुलन को देखते हुए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. पल्लेकेले की पिच संतुलित मानी जाती है, जहां ऑस्ट्रेलिया के मजबूत बल्लेबाजी और गेंदबाजी संयोजन को फायदा मिल सकता है. हालांकि अगर ओमान की टीम शुरुआती विकेट जल्दी निकाल लेती है तो मुकाबला रोमांचक हो सकता है.

ऑस्ट्रेलिया की जीत की संभावना: 85%

ओमान की जीत की संभावना: 15%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS vs OMN 40th Match Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), ट्रैविस हेड, कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, एडम जंपा, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वार्शुइस.

ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), आमिर कलीम, आशिष ओडेदारा, हम्मद मिर्जा, मोहम्मद नदीम, जितेन रमणंदी, नसीम खान, सुफयान महमूद, शकील अहमद, वसीम अली.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.