Australia vs Oman, T20 World Cup 2026 40th Match Preview: आज ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान के बीच खेला जाएगा अहम मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs Oman National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 40th Match Preview Details: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 40वां मुकाबला आज यानी 20 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium, Pallekele) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. ग्रुप B में ऑस्ट्रेलिया टीम अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से उतरेगी, जबकि ओमान के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. ऑस्ट्रेलिया टीम की अगुवाई मिचेल मार्श कर रहे हैं, जबकि ओमान की कमान जतिंदर सिंह के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Australia vs Oman, T20 World Cup 2026 40th Match Pitch Report And Weather Update: ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान के बीच 40वें मुकाबले में कैसा रहेगा पिच का मिजाज, बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें मौसम का हाल

ऑस्ट्रेलिया की टीम में ट्रैविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, स्टीवन स्मिथ और कैमरून ग्रीन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. वहीं टीम का गेंदबाजी आक्रमण भी मजबूत है. दूसरी ओर ओमान की टीम में आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफयान महमूद और वसीम अली जैसे खिलाड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं.

ओमान की टीम के लिए यह मुकाबला बड़े मंच पर खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा. वहीं ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतकर नॉकआउट की दिशा में एक और कदम बढ़ाना चाहेगी.

ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs OMN T20I Head To Head Record)

ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच अबतक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा मुकाबले नहीं खेले गए हैं. ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच अब तक सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत दर्ज की थी.

पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Pallekele International Cricket Stadium Pitch Report)

पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार रहती है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है, जबकि स्पिनर बीच के ओवरों में प्रभावी हो सकते हैं. टॉस जीतने वाली टीम परिस्थितियों को देखते हुए पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान के बीच रोमांचक मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (AUS vs OMN Key Players To Watch Out): मिचेल मार्श, ट्रैविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम और वसीम अली जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं. इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): मिचेल मार्श और आमिर कलीम के बीच मुकाबला दिलचस्प हो सकता है. वहीं ग्लेन मैक्सवेल और सुफयान महमूद के बीच टक्कर भी रोमांचक रहने की उम्मीद है. इसके अलावा ट्रैविस हेड और शकील अहमद के बीच की भिड़ंत मैच का रुख तय कर सकती है.

ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान के बीच 40वां मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (AUS vs OMN T20 World Cup 40th Match Date And Venue)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 40वां मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच पल्लेकेले के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से शुरू होगा. मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले किया जाएगा.

भारत में ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान के बीच खेले जाने वाले 40वें मुकाबले का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (AUS vs OMN T20 World Cup 40th Match Live TV Channel Telecast In India)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देखा जा सकता है.

ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान के बीच 40वें मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देखें? (Where To Watch AUS vs OMN T20 World Cup 40th Match Live Streaming In India)

ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच इस मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार ऐप (Jio Hotstar App) और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS vs OMN 40th Match Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), ट्रैविस हेड, कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, एडम जंपा, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वार्शुइस.

ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), आमिर कलीम, आशिष ओडेदारा, हम्मद मिर्जा, मोहम्मद नदीम, जितेन रमणंदी, नसीम खान, सुफयान महमूद, शकील अहमद, वसीम अली.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.