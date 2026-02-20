Australia vs Oman, T20 World Cup 2026 40th Match Pitch Report And Weather Update: ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान के बीच 40वें मुकाबले में कैसा रहेगा पिच का मिजाज, बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें मौसम का हाल

कोलंबो (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs Oman National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 40th Match Pitch Report And Weather Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 40वां मुकाबला आज यानी 20 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथों में है, जबकि ओमान की अगुवाई जतिंदर सिंह कर रहे हैं. ग्रुप B में दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला अहम है. अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए दोनों टीमें जीत दर्ज करना चाहेंगी. यह भी पढ़ें: Australia vs Oman, T20 World Cup 2026 40th Match Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान के बीच आज खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

ऑस्ट्रेलिया की टीम में ट्रैविस हेड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और स्टीव स्मिथ जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं गेंदबाजी में एडम जंपा, नाथन एलिस और जेवियर बार्टलेट टीम को मजबूती देते हैं. दूसरी ओर ओमान की टीम में आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफयान महमूद और वसीम अली जैसे खिलाड़ी टीम को संतुलन प्रदान करते हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है.

इस अहम मुकाबले के लिए दोनों टीमें पूरी तरह तैयार हैं. पल्लेकेले की परिस्थितियों को देखते हुए एक संतुलित मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद मिलने की संभावना है.

ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs OMN T20I Head To Head Record)

ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच अबतक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा मुकाबले नहीं खेले गए हैं. ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच अब तक सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत दर्ज की थी.

पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Pallekele International Cricket Stadium Pitch Report)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 40वां मुकाबला आज पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं. स्पिन गेंदबाजों को भी बीच के ओवरों में मदद मिलने की संभावना है. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

पल्लेकेले के मौसम का हाल (Pallekele Weather Update)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 40वां मुकाबला आज पल्लेकेले में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है. बारिश की संभावना बहुत कम है, ऐसे में फैंस को पूरा मैच देखने को मिल सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS vs OMN 40th Match Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), ट्रैविस हेड, कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, एडम जंपा, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वार्शुइस.

ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), आमिर कलीम, आशिष ओडेदारा, हम्मद मिर्जा, मोहम्मद नदीम, जितेन रमणंदी, नसीम खान, सुफयान महमूद, शकील अहमद, वसीम अली.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.