How To Book India vs South Africa Match Ticket: टीम इंडिया बनाम अफ्रीका मुकाबले का कब और कहां मिलेगा टिकट? जानें कीमत और बुकिंग का पूरा प्रोसेस

Indian National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 43rd Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 43वां मुकाबला रविवार यानी 22 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह मैच सुपर-8 के ग्रुप-1 का अहम मुकाबला है, जहां दोनों टीमें सेमीफाइनल की रेस में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में है. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa Match: बारिश से बदल सकता है सुपर-8 का खेल, जानें रद्द हुआ मुकाबला तो कैसे निकलेगा नतीजा? इस टीम को घोषित किया जाएगा विजेता

टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले के टिकट आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. प्रशंसक इस रोमांचक मुकाबले के लिए अपनी सीटें सुरक्षित करने को लेकर उत्सुक हैं. टिकट कहां से खरीदें और उनकी कीमत कितनी है, इसकी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है. टी20 वर्ल्ड कप मैचों के टिकट को खरीदने के लिए ऑनलाइन पोर्टल से लेकर बॉक्स ऑफिस काउंटर तक, कई विकल्प मौजूद हैं. स्टेडियम में अपनी सीट बुक करने से पहले आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह यहां दिया गया है.

अहमदाबाद में टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8 का रोमांचक मुकाबला

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सबसे बहुप्रतीक्षित मुकाबलों में से एक के लिए मंच तैयार है, जहां मौजूदा चैंपियन टीम इंडिया का सामना आत्मविश्वास से भरी दक्षिण अफ्रीका से सुपर 8 राउंड में होगा. यह हाई-वोल्टेज मुकाबला रविवार, 22 फरवरी को अहमदाबाद के प्रतिष्ठित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है. उम्मीद है कि इस मैच को देखने के लिए 100,000 से अधिक प्रशंसक स्टेडियम में पहुंचेंगे. यह मुकाबला बारबाडोस में हुए 2024 टी20 वर्ल्ड कप के रोमांचक फाइनल की यादें ताजा कर देता है, जहां टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को सात रनों से हराया था.

दोनों टीमें सुपर 8 के इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में हैं. टीम इंडिया ने ग्रुप ए में चार में से चार जीत के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने ग्रुप डी में चार व्यापक जीत के साथ पहला स्थान प्राप्त किया. गौरतलब है कि टीम इंडिया इस मैदान पर पहले ही तीन ग्रुप मैच खेल चुका है, जिससे उसे स्थानीय परिस्थितियों की अच्छी जानकारी है.

टी20 वर्ल्ड कप के टिकट कहां और कैसे बुक करें

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका सुपर 8 मैच के टिकट केवल आधिकारिक टूर्नामेंट भागीदारों के माध्यम से बेचे जा रहे हैं ताकि सुरक्षित और प्रामाणिक खरीदारी सुनिश्चित हो सके. प्राथमिक टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म BookMyShow है, जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध है. प्रशंसक आईसीसी के आधिकारिक टिकटिंग पोर्टल tickets.cricketworldcup.com के माध्यम से भी सीधे टिकट बुक कर सकते हैं.

जानें कीमत और बुकिंग का पूरा प्रोसेस

इस मैच के टिकट सिर्फ आधिकारिक प्लेटफॉर्म के जरिए ही खरीदे जा सकते हैं, ताकि फर्जी टिकट से बचा जा सके.

BookMyShow (वेबसाइट और मोबाइल ऐप)

ICC का आधिकारिक टिकट पोर्टल

बुकिंग का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस:

BookMyShow या ICC वेबसाइट पर जाएं

India vs South Africa मैच चुनें

अपनी पसंद की सीट/स्टैंड सेलेक्ट करें

टिकट की संख्या चुनें

पेमेंट (UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग) करें

टिकट कन्फर्म होने के बाद M-ticket डाउनलोड करें

डिजिटल टिकट (M-Ticket) जरूरी

इस बार ICC ने कॉन्टैक्टलेस M-ticket सिस्टम लागू किया है.

आपको मोबाइल पर डिजिटल टिकट डाउनलोड करना होगा

स्टेडियम में एंट्री के समय यही टिकट दिखाना होगा

फिजिकल टिकट मिलने की संभावना बहुत कम है

टिकट की कीमत कितनी है?

टिकट की कीमत सीट और स्टैंड के अनुसार अलग-अलग है:

शुरुआती कीमत: ₹1,000

मिड-रेंज सीट: ₹2,500 – ₹5,000

प्रीमियम/वीआईपी सीट: ₹10,000 तक.

ज्यादा डिमांड होने की वजह से टिकट जल्दी खत्म हो सकते हैं.

बुकिंग के दौरान ध्यान रखने वाली बातें

भारी ट्रैफिक के कारण वर्चुअल कतार (Queue) में इंतजार करना पड़ सकता है.

पेज को बार-बार रिफ्रेश न करें

केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही टिकट खरीदें

टिकट पहले से डाउनलोड करके रखें.

आईसीसी ने इस टी20 वर्ल्ड कप के लिए संपर्क रहित एम-टिकट प्रणाली लागू की है. टिकट खरीदने के बाद, दर्शकों को स्टेडियम पहुंचने से पहले ऐप के "आपके ऑर्डर" सेक्शन से अपना डिजिटल टिकट डाउनलोड करना होगा. भौतिक टिकट उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, इसलिए सुचारू प्रवेश के लिए डिजिटल संस्करण तैयार रखना आवश्यक है.

भारी मांग के कारण, बुकिंग के दौरान प्रशंसकों को वर्चुअल कतार में रखा जा सकता है. प्रतीक्षा करते समय पेज को रिफ्रेश न करने की सलाह दी जाती है. अंदर पहुंचने के बाद, उपयोगकर्ता यूपीआई, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान पूरा करने से पहले अपना पसंदीदा स्टैंड, बैठने की श्रेणी और टिकटों की संख्या चुन सकते हैं.

टिकट की कीमतें और क्या उम्मीद करें

22 फरवरी को होने वाले इस मुकाबले के टिकट की कीमतें सीटिंग कैटेगरी और स्टैंड लोकेशन के आधार पर अलग-अलग हैं. शुरुआती कीमत 1,000 रुपये है, जबकि प्रीमियम सीटों की कीमत 10,000 रुपये तक है. दो बेहतरीन फॉर्म में चल रही टीमों और खचाखच भरे स्टेडियम के माहौल को देखते हुए, टी20 वर्ल्ड कप के टिकटों की मांग बहुत अधिक है.

दांव पर लगी चीजों, दोनों टीमों के स्टार खिलाड़ियों और ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए, सुपर 8 का यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है. प्रशंसकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्दी बुकिंग करें, अपना एम-टिकट पहले से डाउनलोड कर लें और अहमदाबाद में विश्व स्तरीय टी20 क्रिकेट की एक रोमांचक शाम के लिए तैयार रहें.

