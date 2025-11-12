बुधवार, 12 नवंबर की बड़ी खबरें और अपडेट्स

भारत और दुनिया की सारी बड़ी खबरें एक साथ, एक जगह पढ़ने के लिए आप सही जगह पर हैं. इस पेज को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, ताकि ताजा अपडेट लाइव आप तक ला सकें.- इस्लामाबाद धमाके को लेकर पाकिस्तान ने क्या आरोप लगाए
-बिहार: एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को बहुमत
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में मंगलवार, 11 नवंबर को राज्य ने अपना अब तक का सबसे अधिक मतदान दर्ज किया. चुनाव आयोग के मुताबिक, दूसरे चरण में करीब 69.12 फीसदी वोटिंग हुई, जो 1951 से अब तक का रिकॉर्ड है. इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हुआ, जिनमें सीमांचल, चंपारण और मगध जैसे पारंपरिक रूप से अहम क्षेत्र शामिल थे.
क्या बिहार में सिर्फ वोटर बनकर रह जाएंगी महिलाएं
मतदान समाप्त होने के बाद जारी सभी एग्जिट पोलों में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है. बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू के नेतृत्व वाले गठबंधन को 130 से 167 सीटों तक मिलने का अनुमान है, जबकि आरजेडी-नेतृत्व वाले महागठबंधन को 70 से 103 सीटों तक सीमित बताया गया है.
इस्लामाबाद कोर्ट धमाके पर पाकिस्तान के आरोपों को भारत ने बताया "बेतुका"
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंगलवार, 11 नवंबर को अदालत परिसर के बाहर हुए आत्मघाती हमले में 12 लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया कि इस हमले में भारत समर्थित समूहों का हाथ है. शरीफ ने कहा कि ऐसे संगठन पाकिस्तान में सक्रिय हैं और इस घटना के पीछे उनकी साजिश है.
भारत ने इन आरोपों को सख्ती से खारिज करते हुए उन्हें "बेतुका और आधारहीन" बताया. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह पाकिस्तान की "हताशा" का नतीजा है और उसकी नेतृत्व टीम झूठे नैरेटिव गढ़ने में लगी है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान की इन कोशिशों से गुमराह नहीं होगा.
जायसवाल ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में सेना-प्रेरित सत्ता हथियाने की प्रक्रिया और संवैधानिक व्यवस्था के कमजोर होने से जनता में असंतोष बढ़ रहा है. ऐसे में भारत पर आरोप लगाना पाकिस्तान के नेतृत्व का "हताशा भरा कदम" है. उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान पाकिस्तान की आंतरिक समस्याओं को छिपाने का प्रयास हैं. जायसवाल ने कहा कि दुनिया हकीकत से वाकिफ है और भारत पर लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है.