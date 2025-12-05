5 दिसंबर की बड़ी खबरें और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

आरबीआई ने रेपो रेट में की 25 बेसिस पॉइंट की कटौती, सस्ते हो सकते हैं कर्ज

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (एमपीसी) ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करके इसे 5.25 प्रतिशत करने का फैसला किया है. आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार, 5 दिसंबर को कहा कि आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है.

रेपो रेट में कटौती का मतलब है कि बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा और वे इस लाभ को ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे. इसी वजह से बाजार में सभी कर्ज उत्पाद 0.25 फीसदी तक सस्ते हो जाएंगे

गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि तरलता की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आरबीआई ने सिस्टम में अतिरिक्त नकदी डालने का फैसला लिया है. इसके लिए आरबीआई एक लाख करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड खरीदेगा. इसके अलावा पांच अरब डॉलर के फॉरेक्स स्वैप की घोषणा की है.