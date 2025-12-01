1 दिसंबर की बड़ी खबरें और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

मोदी विपक्ष से बोले, "ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए"

वैश्विक हथियार उद्योग ने 2024 में की रिकॉर्ड कमाई

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) के मुताबिक, दुनिया की 100 सबसे बड़ी रक्षा कंपनियों की संयुक्त आय पिछले साल 5.9 फीसदी बढ़कर 679 अरब डॉलर हो गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है. इस वृद्धि के पीछे यूक्रेन और गाजा में युद्ध, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और लगातार बढ़ते सैन्य खर्च प्रमुख कारण रहे.

अमेरिका ने बाजार में अपनी बढ़त बनाए रखी, जहां 39 कंपनियों ने लगभग आधी वैश्विक आय (334 अरब डॉलर) अर्जित की. लॉकहीड मार्टिन शीर्ष पर रहा, जबकि पहली बार इलॉन मस्क की स्पेसएक्स सूची में 77वें स्थान पर शामिल हुई. यूरोप में हथियारों की बिक्री 13 फीसदी बढ़कर 151 अरब डॉलर हो गई, जिसमें जर्मनी की चार कंपनियों ने 36 फीसदी की ऊंची वृद्धि दर्ज की. इसके उलट चीन में भ्रष्टाचार के आरोपों और अनुबंध रद्द होने के कारण रक्षा राजस्व 10 प्रतिशत घटा.

रूस को छोड़कर यूरोप में रक्षा कंपनियों की आय 13 प्रतिशत बढ़कर 151 अरब डॉलर तक पहुंच गई है. यह वृद्धि यूक्रेन युद्ध और मॉस्को से बढ़ते खतरे की भावना के कारण हुई है. जर्मनी की चार सूचीबद्ध रक्षा कंपनियों राइनमेटाल (20वां स्थान), थाइसनक्रूप (61), हेंसोल्ट (62) और डील (67) ने सामूहिक रूप से 36 फीसदी की वृद्धि दर्ज की, जिससे उनकी कुल आय 14.9 अरब डॉलर हो गई. वहीं, यूक्रेन की रक्षा कंपनी जेएससी यूक्रेनियन डिफेंस इंडस्ट्री ने 41 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3 अरब डॉलर का आंकड़ा छू लिया.

संसद के शीतकालीन सत्र की सोमवार, 1 दिसंबर से शुरूआत हो गई. शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा. सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया. उन्होंने हाल ही में बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत का जिक्र किया और कहा कि विपक्ष हार स्वीकार नहीं कर पा रहा है. मोदी ने कहा विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकले. सत्र को लेकर मोदी ने कहा, "जो कोई भी ड्रामा करना चाहता है, कर सकता है. यहां ड्रामा नहीं, बल्कि डिलीवरी होनी चाहिए...जोर पॉलिसी पर होना चाहिए, नारों पर नहीं."

मोदी ने कहा, "मैं सभी दलों से आग्रह करता हूं कि इस शीतकालीन सत्र में हार की घबराहट बहस का आधार न बने. जनप्रतिनिधियों के रूप में हमें देश की जनता की अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों को पूरे संतुलन और गंभीरता के साथ निभाना चाहिए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए...यह सत्र इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि संसद देश के बारे में क्या सोचती है, देश के लिए क्या करना चाहती है. ध्यान इन मुद्दों पर होना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा, "विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए. उन्हें ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए, ठोस मुद्दे. उन्हें हार की निराशा से बाहर आना चाहिए. और दुर्भाग्य से, कुछ दल ऐसे हैं जो हार को पचा नहीं पा रहे हैं. मैं सोच रहा था कि बिहार के नतीजों को आए इतना समय हो गया है, शायद वे शांत हो गए होंगे. लेकिन कल (रविवार को) जो मैंने सुना, उससे लगता है कि हार ने उन्हें परेशान कर रखा है."

इस बीच विपक्ष ने एसआईआर के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा की मांग जाहिर की है. यह मांग लाल किले में कार धमाके को लेकर की जा रही है. इसके अलावा नए श्रम कानून, राज्यपालों की भूमिका, राज्यों को बकाया राशि और दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर भी चर्चा की मांग की गई है.