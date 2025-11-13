गुरुवार, 13 नवंबर की बड़ी खबरें और अपडेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन खत्म

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बुधवार रात (स्थानीय समयानुसार) को एक सरकारी फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर किए, जिससे अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन खत्म हो गया. यह शटडाउन रिकॉर्ड 43 दिनों तक चला, जिसके चलते संघीय कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिला, बड़ी संख्या में यात्री हवाई अड्डों पर फंसे रहे और कई खाद्य बैंकों पर लंबी लाइनें लग गईं.

अमेरिकी सीनेट ने इस फंडिंग बिल को सोमवार, 10 नवंबर को मंजूरी दे दी थी. उसके बाद 12 नवंबर को हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव ने इसे मंजूरी दी. इसके पक्ष में 222 और विरोध में 209 वोट पड़े. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, डेमोक्रैट्स इस बात से नाराज दिखे कि यह शटडाउन संघीय स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी की समयसीमा बढ़ाने के लिए एक समझौता हासिल करने में विफल रहा.

इस बिल के जरिए अमेरिकी सरकार को 30 जनवरी, 2026 तक फंडिंग मिल सकेगी. शटडाउन के चलते घरों में बैठे संघीय कर्मचारी गुरुवार से अपने काम पर लौट सकेंगे और सरकारी खाद्य सहायता भी फिर से शुरू हो जाएगी. हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि सभी सरकारी सेवाएं कब तक पूरी तरह से चालू हो सकेंगी.

दिल्ली धमाके को भारत सरकार ने “आतंकवादी घटना” घोषित किया

भारत की केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार, 12 नवंबर को दिल्ली धमाके को लेकर प्रस्ताव पारित किया. इस प्रस्ताव में लाल किले के पास हुए कार धमाके को “देश विरोधी ताकतों” द्वारा अंजाम दी गई “आतंकवादी घटना” बताया गया है. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की प्रेस रिलीज के मुताबिक, मंत्रिमंडल ने इस घटना में मारे गए लोगों की याद में दो मिनट का मौन भी रखा.

पीआईबी के मुताबिक, “मंत्रिमंडल ने इस घटना की जांच बेहद तेजी और पेशेवर ढंग से करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अपराधियों, उनके सहयोगियों और प्रायोजकों की पहचान कर उन्हें शीघ्र न्याय के कटघरे में लाया जा सके…मंत्रिमंडल ने दुनियाभर की कई सरकारों से प्राप्त एकजुटता और समर्थन के बयानों के लिए भी आभार जताया.”

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी इसे ‘आतंकवादी हमला’ बताया है. उन्होंने कहा, “भारतीयों की तारीफ की जानी चाहिए. वे इस जांच को बहुत सोच-समझकर, सावधानी से और बहुत पेशेवर ढंग से कर रहे हैं…मुझे लगता है कि जब उनके पास तथ्य होंगे तो वे उन तथ्यों को जारी करेंगे.”