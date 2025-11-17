VIDEO: सऊदी अरब में बड़ा हादसा, मक्का से मदीना जा रही उमरा यात्रियों से भरी बस डीज़ल टैंकर से टकराई, आग लगने से 42 भारतीयों की मौत

Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी अरब में सोमवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस हादसे में कम से कम 42 भारतीय उमरा यात्रियों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि मृतकों में से कई तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले हैं.
डीज़ल टैंकर से टक्कर के बाद हुआ हादसा
यह हादसा तब हुआ जब मक्का से मदीना जा रही एक बस मुफ्रिहात इलाके के पास एक डीज़ल टैंकर से जोरदार टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपातकालीन टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. यह भी पढ़े: Rajasthan School Bus Accident: राजस्थान के हिण्डौन सिटी में स्कूल बस पलटने से कई बच्चे घायल, घायलों का इलाज जारी
सऊदी अरब में बड़ा हादसा
तेलंगाना के सीएम रेड्डी ने हादसे पर संज्ञान लिया
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने हादसे का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव के. रामकृष्णा राव और डीजीपी बी. शिवाधर रेड्डी को तुरंत विस्तृत जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं.
राज्य सरकार ने विदेश मंत्रालय (MEA) और सऊदी अरब दूतावास के साथ समन्वय स्थापित किया है, ताकि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जा सके.
हादसे से पूरे देश में शोक की लहर
हादसे से पूरे देश में शोक की लहर है, और पीड़ितों के परिवारों के लिए संवेदनाएं जताई जा रही हैं.