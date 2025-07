Quad Meeting 2025: क्वाड देशों ने पाकिस्तान को लगाई फटकार! पहलगाम आतंकी हमले की निंदा, चीन को भी दी ये चेतावनी

वॉशिंगटन, अमेरिका: दुनिया के चार बड़े देशों के समूह 'क्वाड' ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की एक सुर में कड़ी निंदा की है. अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में 1 जुलाई को हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने इस हमले को बेहद निंदनीय बताया और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

आतंकी हमले पर क्वाड का सख्त रुख

क्वाड देशों ने एक साझा बयान जारी किया, जिसमें 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई. इस दर्दनाक घटना में 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे.

बैठक में सभी देशों ने कहा:

क्वाड ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से अपील की कि वे इस मामले में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करें ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके.

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और चीन को संदेश

आतंकवाद के अलावा, क्वाड की इस बैठक का एक बड़ा मकसद इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भी था. क्वाड देशों ने साफ तौर पर कहा कि वे एक ऐसे क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं जहां सभी देश बिना किसी दबाव के रह सकें.

Met with the Quad Foreign Ministers to discuss our work together to increase peace, stability, security, and prosperity in the Indo-Pacific region. pic.twitter.com/53TR6KEZ7s

साझा बयान में कहा गया, "हम किसी भी ऐसी एकतरफा कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हैं, जो ताकत या दबाव के दम पर मौजूदा हालात को बदलने की कोशिश करती है." माना जा रहा है कि यह संदेश सीधे तौर पर चीन की आक्रामक नीतियों के लिए था, जो इस क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

क्वाड का नया और मजबूत एजेंडा

भविष्य के लिए अपनी योजनाओं को सामने रखते हुए क्वाड ने एक नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे की घोषणा की, जो चार मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित होगा:

Just finished a very productive meeting of Quad Foreign Ministers in Washington DC.

Discussed how to make Quad more focused and impactful on contemporary opportunities and challenges.

Today’s gathering will strengthen strategic stability in the Indo - Pacific and keep it free… pic.twitter.com/M9Vg5NaxMR

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 1, 2025