Nepal Gen Z Protest: नेपाल में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, IndiGo, SpiceJet और AI ने काठमांडू की उड़ानें रद्द कीं, यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी

Nepal Gen Z Protest: नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है. युवाओं द्वारा शुरू किए गए Gen Z आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया है, जिसके चलते मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. बिगड़ते हालात को देखते हुए काठमांडू हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. इस कारण IndiGo, SpiceJet और ने काठमांडू के लिए अपनी सभी उड़ानें 10 सितंबर 2025, दोपहर 12 बजे तक रद्द कर दी हैं.
IndiGo का आधिकारिक बयान
IndiGo ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा: "काठमांडू के लिए और वहां से आने-जाने वाली सभी उड़ानें 10 सितंबर 2025, दोपहर 12 बजे तक रद्द की जा रही हैं. प्रभावित यात्री वैकल्पिक उड़ान चुन सकते हैं या हमारी वेबसाइट के माध्यम से रिफंड का दावा कर सकते हैं. यह भी पढ़े: Nepal Gen Z Protest: गृह मंत्री के बाद कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी का इस्तीफा, प्रदर्शन के कारण काठमांडू में फिर से कर्फ्यू
IndiGo की अपील
IndiGo ने कहा, "हमारी टीमें हालात पर लगातार नजर रख रही हैं। जैसे ही संचालन शुरू करने की अनुमति मिलेगी, यात्रियों को समय-समय पर अपडेट दिया जाएगा. आपकी सुरक्षा और सुविधा हमारी प्राथमिकता है.
SpiceJet की ट्रैवल एडवाइजरी
नेपाल में बढ़ती हिंसा और Gen Z आंदोलन को देखते हुए SpiceJet ने भी 10 सितंबर 2025 को काठमांडू के लिए और वहां से आने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है.
SpiceJet का बयान
SpiceJet की तरफ से एक बयान में कहा गया यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। काठमांडू में मौजूदा हालात के कारण 10 सितंबर 2025 की सभी उड़ानें रद्द की जा रही हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे रिफंड या री-बुकिंग के लिए हमारी हेल्पलाइन से संपर्क करें.
Air India की ट्रैवल एडवाइजरी
काठमांडू में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के कारण Air India ने दिल्ली-काठमांडू-दिल्ली रूट की चार प्रमुख उड़ानों को रद्द कर दिया है.
रद्द की गई उड़ानें:
- AI2231 / AI2232
- AI2219 / AI2220
- AI217 / AI218
- AI211 / AI212
Air India के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि एक फ्लाइट को काठमांडू हवाई अड्डे के पास धुआं उठता देखकर उड़ान के दौरान ही दिल्ली वापस लौटना पड़ा. पायलट ने एहतियातन यह फैसला लिया. Air India का अनुरोध: यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपडेट के लिए Air India की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.
नेपाल में ताजा स्थिति
पिछले दो दिनों में नेपाल में Gen Z आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया है. काठमांडू समेत कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शनों में कम से कम22 लोगों की मौत हो चुकी है और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन सहित कई सरकारी इमारतों में आगजनी की है.
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बढ़ते दबाव और हिंसा के बीच इस्तीफा दे दिया है. खबरों के अनुसार, काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह (Balen Shah) को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने की संभावना है.
वर्तमान में तनावपूर्ण माहौल
काठमांडू में स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है. सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और इंटरनेट सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हैं.