Hurricane Melissa: कैरिबियाई क्षेत्र में मेलिसा तूफान से 30 लोगों की मौत, भूस्खलन का अलर्ट जारी, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा

वाशिंगटन, 31 अक्टूबर : कैरिबियाई (Caribbean) क्षेत्र के कुछ हिस्सों में इस सदी का सबसे भयंकर तूफान कहे जा रहे मेलिसा (Melissa) ने भारी तबाही मचाई है. मेलिसा तूफान की वजह से व्यापक नुकसान का आकलन किया जा रहा है. ताजा अपडेट के अनुसार इस भीषण तूफान में दर्जनों लोगों की मौत हो गई है और भारी तबाही हुई है. अटलांटिक तूफानों में से एक ( श्रेणी 5 का) तूफान मेलिसा मंगलवार को जमैका पहुंचा था. फिर क्यूबा और बहामास होते हुए कमजोर पड़ गया. अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र (एनएचसी) के अनुसार, गुरुवार सुबह तक तूफान बरमूडा की ओर बढ़ रहा था.

एनएचसी ने चेतावनी दी है कि तूफान के कमजोर पड़ने के बावजूद कैरिबियन के कुछ हिस्सों में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन जारी रहेगा. सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में जमैका, क्यूबा और हैती शामिल हैं, जहां भीषण बाढ़ और हवाओं ने बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है. जगह-जगह पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली की लाइनें टूट गई हैं. स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि बचाव और राहत अभियान जारी है, हालांकि व्यापक बिजली कटौती, संचार विफलताएं और अवरुद्ध सड़कें प्रयासों में बाधा डाल रही हैं. वहीं अधिकारियों ने कहा कि जमैका, हैती और डोमिनिकन गणराज्य में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. अलग-अलग इलाकों से और जानकारी आने पर मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है. यह भी पढ़ें : क्या मैर्त्स और एर्दोआन की बातचीत जर्मन-तुर्की संबंधों को पटरी पर ला पाएगी?

जमैका में सेंट एलिजाबेथ के दक्षिणी इलाके में बाढ़ के पानी में चार शव बह गए. इस इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. जमैका की स्थानीय सरकार और सामुदायिक विकास मंत्री डेसमंड मैकेंज़ी ने एक बयान में कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए दुख हो रहा है कि सेंट एलिजाबेथ में पुलिस ने चार लोगों—तीन पुरुषों और एक महिला—की मौत की पुष्टि की है. उनके शव तूफान से उत्पन्न बाढ़ में बह जाने के बाद खोजे गए." जमैका के मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन राहत उड़ानें पहुंचनी शुरू हो गईं, जो बुधवार देर रात फिर से खुल गया. कर्मी भोजन, पानी और चिकित्सा सामग्री वितरित कर रहे थे, जबकि हेलीकॉप्टर ढह गए पुलों और दुर्गम सड़कों से कटे दूरदराज के समुदायों तक सहायता पहुंचा रहे थे.

इस तबाही के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता की पेशकश की गई. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा, "पूर्वी क्यूबा में तूफान मेलिसा की तबाही के बाद ट्रंप सरकार उन बहादुर क्यूबाई लोगों के साथ खड़ी है जो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका सीधे और स्थानीय भागीदारों के माध्यम से मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है." कैरिबियन के कठिन पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने पर, क्षेत्र और उसके बाहर के देशों ने नकद, खाद्य सहायता और बचाव दल के रूप में सहायता का वादा किया है.