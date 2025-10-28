VIDEO: आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली तूफान 'Melissa' का सामना करेगा Jamaica, 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहीं हवाएं; देखें भयावह दृश्य

Hurricane Melissa Update (Photo: @RT_com/X)

Hurricane Melissa Update: कैरेबियाई देश जमैका (Jamaica) इस वक्त दुनिया के सबसे शक्तिशाली 'चक्रवाती तुफान मेलिसा (Hurricane Melissa)' के प्रकोप का सामना करने जा रहा है. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि यह तूफान Category 5 में पहुंच चुका है. इसकी हवाओं की रफ्तार करीब 282 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है. यह तूफान मंगलवार तड़के जमैका के तट से टकराएगा, जिससे विनाशकारी तबाही की आशंका है. Hurricane Melissa' अब तक हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक में कहर बरपा चुका है, जहां बाढ़ और भूस्खलन से चार लोगों की मौत हो गई है.

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तूफान की सबसे बड़ी चुनौती इसकी रफ्तार नहीं, बल्कि इसकी धीमी गति है. यह तूफान बेहद धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, जिससे भारी बारिश कई दिनों तक जारी रह सकती है.

चक्रवाती तूफान मेलिसा का भयावह दृश्य

तूफान के करीब से गुजरा हवाई जहाज

बेहद भयावह दिख रहा चक्रवात 'Melissa'

अमेरिकी मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, 'Hurricane Melissa' का सबसे खतरनाक हिस्सा उसका 11 मील चौड़ा 'आंख' (eye) है, जिसके चारों ओर तूफान की सबसे तेज हवाएं घूम रही हैं. यह संरचना जमैका के बड़े हिस्से को लंबे समय तक तूफानी हवाओं के संपर्क में रखेगी. Satellite से देखने पर इसका दृश्य बेहद भयावह दिख रहा है, बादलों की ऊंची दीवारों के बीच एक गोलाकार खाली क्षेत्र, जिसे वैज्ञानिक 'स्टेडियम इफेक्ट' कहते हैं.

समुद्र की गर्मी से मजबूत हो रहा ' Melissa'

मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि 'Melissa' अपनी ऊर्जा समुद्र की गर्मी से ले रहा है. समुद्र की सतह से उठती गर्म और नम हवा ऊपर जाकर एक Low Pressure Zone बनाती है, जो और तेज हवाओं को खींचता है. यही प्रक्रिया तूफान को और भी ताकतवर बना देती है. रिपोर्ट के अनुसार, 'Melissa' के केंद्र में वायुदाब इतना कम है कि लगभग 8% हवा उसके भीतर से ऊपर उठ चुकी है. इससे तूफान की ताकत और बढ़ गई है.

वहीं, इस तूफान की आंख के अंदर का तापमान भी बाहर की तुलना में करीब 16 डिग्री ज्यादा पाया गया है. वैज्ञानिकों के अनुसार, यही गर्मी इस तूफान का इंजन है, जो लगातार इसकी रफ्तार को बनाए रखता है.

जमैका में आपातकाल की घोषणा

जमैका सरकार (Jamaican Government) ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है. निचले इलाकों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने का आदेश दिया गया है. बचाव दल और रेस्क्यू टीमों को तैनात कर दिया गया है. मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 48 घंटे बेहद अहम होंगे.

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि 'Melissa' के चलते 25 इंच तक बारिश हो सकती है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा. फिलहाल, तूफान के जमैका से टकराने के बाद इसका रुख पश्चिम की ओर होगा और यह धीरे-धीरे कमजोर पड़ते हुए दक्षिणी मैक्सिको की खाड़ी की तरफ बढ़ेगा.