Cyclone Montha: भारतीय रेलवे ने कैंसिल कीं दो दर्जन से ज्यादा ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

Cyclone Montha Update (Photo : X)

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (आईएएनएस). चक्रवात 'मोंथा' के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने दो दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी हैं, जबकि कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं. रेलवे ने कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जारी की है. रेलवे के इस कदम से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. पूर्वी तट रेलवे (ईसीओआर) ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

ये उपाय पूरी तरह से एहतियाती हैं, जो भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी अलर्ट और पूर्वानुमानों पर आधारित हैं.

आंध्र प्रदेश के तट पर Cyclone Montha का लैंडफाल, तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं का कहर.

यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं: