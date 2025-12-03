उत्तर भारत में लुढ़केगा पारा, अभी और बढ़ेगी ठंड, कई राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट

Representational Image | PTI

नई दिल्ली: देशभर में ठंड ने जोर पकड़ लिया है और इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 3 दिसंबर से कई राज्यों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. IMD के अनुसार, अगले चार से पांच दिनों तक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी. कई जगहों पर तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं.

राजधानी दिल्ली में भी ठंड तेजी से बढ़ने के आसार हैं. IMD ने यहां येलो अलर्ट जारी किया है. 3 दिसंबर की सुबह से शीतलहर की शुरुआत होगी और हवा की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. मौसम विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है.

उत्तर प्रदेश के तापमान में बड़ी गिरावट

उत्तर प्रदेश में भी ठंड का असर बढ़ने वाला है. IMD के मुताबिक, आने वाले दिनों में कई जिलों में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है. कानपुर, आगरा, इटावा, टुंडला, मुजफ्फरनगर और बाराबंकी में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है. लोगों को सुबह और रात के समय अतिरिक्त सावधानी की सलाह दी गई है.

बिहार में घना कोहरा और शीतलहर का अलर्ट

बिहार में आज से कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाने वाला है. सीमांचल क्षेत्र के कई जिलों—पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार में शीतलहर का अलर्ट जारी है. विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की अपील की गई है.

राजस्थान और MP में बढ़ेगी शीतलहर

राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र सीकर, झुंझुनूं और चूरू में शीतलहर के कारण सुबह-शाम ठिठुरन और बढ़ेगी. मध्य प्रदेश में भी भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम सहित कई जिलों में ठंड बढ़ने का अनुमान है. हवा की गति 15-20 किमी प्रति घंटे तक रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है.

हिमाचल और उत्तराखंड में तापमान लुढ़का, बर्फबारी की आशंका

उत्तराखंड के कई जिलों नैनीताल, मसूरी और रुद्रप्रयाग में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में भारी बर्फबारी के आसार हैं, जिससे ठंड और बढ़ सकती है. इन क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने और यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

कुल मिलाकर, अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक ठंड की मार तेज होगी. मौसम विभाग ने लोगों को गर्म कपड़ों का उपयोग बढ़ाने, बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने और सुबह-शाम की ठंडी हवाओं से बचने की सलाह दी है.